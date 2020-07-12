TDBB Başkanı Altay, Rusya Belediyelerine Türkiye'nin pandemi mücadelesini anlattı - Son Dakika

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Rusya Şehirler Birliğine yönelik video konferans ile düzenlenen programda, Türkiye'deki belediyelerin pandemi ile mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Altay, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yıl boyunca sağlık altyapısına yaptığı güçlü yatırımlar sayesinde pandemi sürecinde çok önemli başarı elde ettiğini belirtti.

Altay, ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da ilk günden itibaren Türkiye kamuoyuyla süreci şeffaf bir şekilde paylaşmasının, kamuoyunda güven duygusunun oluşmasında çok önemli bir başlangıç teşkil ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin sosyal yardımlar konusunda çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Altay, şöyle devam etti:

"Bunun için çok büyük bütçeler ayrıldı. Ayrıca Türkiye sadece kendisiyle ilgili konularda değil, dünyanın 138 ülkesine de insani yardımda bulundu. Amerika'dan Afrika ülkelerine kadar birçok ülkeye bu konuda destek oldu. Ayrıca ihtiyacımız olan özellikle solunum cihazı ve ilaçların Türkiye'de yerli imkanlarla üretilmesi konusunda da çok önemli bir çalışma yürütüldü. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde iki aylık en büyük sorunun yaşandığı dönemde Türkiye süreci çok başarıyla yürütmüştür. Bizler de Türkiye'deki belediyeler olarak hükümetimizle iş birliği içerisinde vatandaşlarımızın bu süreci en sorunsuz şekilde atlatması için çalışmalar yürütüyoruz. Dünya bunu da aşacak, inşallah eski günlere geri döneceğiz. Türkiye ve Rusya geçmişten gelen iyi ilişkilerini son dönemde artırarak devam ettiriyor. Bu süreçte TDBB olarak Rusya'daki belediyelerle ilişkilerimizi artırmaya gayret ediyoruz."

Pandemi sürecinde Konya Büyükşehir Belediyesi olarak suyla ilgili yaptıkları çalışmaları da aktaran Altay, özellikle son dönemde su kullanımının artmasından ve vatandaşın ekonomik gelirindeki azalmadan dolayı 2020 yılı başında yaptıkları tüm zamları iptal ederek 2019 fiyatlarına geri döndüklerini dile getirdi.

Bunun sadece Konya'da vatandaşlara 20 milyon dolarlık ciddi bir bütçe sağladığını aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Buradaki işletme sahiplerimizin evlerinde kullandığı suları da ücretsiz hale getirdik. Ayrıca iş yeri kapanmasa da sürekli zarar eden tüm esnafımızın iş yerlerinde de sularını iki ay boyunca ücretsiz hale getirdik. Faturalarında taksitlendirmeler yapıyoruz. Yine tüm abonelik işlemlerinin, açma kapama dahil internet üzerinden belediyemize gelmeden yürütülmesiyle ilgili dijital altyapıyı da oluşturarak vatandaşların bu salgın döneminde sokağa çıkmadan işlemlerimi oluşturmalarını sağladık. Böylece Konya'da elhamdülillah herhangi bir sorun yaşamadan süreç tamamlandı. Bugünden itibaren de yavaş yavaş normale dönmeyle ilgili süreci takip ediyoruz. Umuyorum ki dünya tekrar böyle bir salgınla karşı karşıya kalmaz ve hayat bir an önce normale döner. Biz de belediyecilikte önceliğimizi hizmet verecek şekilde yürütürüz."