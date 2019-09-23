Son Dakika Haberleri: TDBB Başkanı Altay Tataristan Başbakanını ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

TDBB Başkanı Altay Tataristan Başbakanını ziyaret etti

1 saat önce

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TDBB Yürütme Kurulu Toplantısı için gittiği Tataristan Cumhuriyeti'nde Başbakan A.V.

TDBB Başkanı Altay Tataristan Başbakanını ziyaret etti, System.String[]

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TDBB Yürütme Kurulu Toplantısı için gittiği Tataristan Cumhuriyeti'nde Başbakan A.V. Pesoshin ile Tataristan Cumhuriyeti Hükümeti Üyesi, Rusya Federasyonu Tataristan Yatırım Ajansı Başkanı Taliya Minullina ve Tataristan Belediyeler Birliği Başkanı Egzam Gubaydullin'i ziyaret etti.


TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tataristan Cumhuriyeti'nde çeşitli temaslarda bulundu. TDBB Yürütme Kurulu Toplantısı için gittiği Tataristan Cumhuriyeti'nde; Birliğin Kurucu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve birliğe bağlı belediye başkanları ile birlikte önce Tataristan Cumhuriyeti Hükümeti Üyesi, Rusya Federasyonu Tataristan Yatırım Ajansı Başkanı Taliya Minullina ve Tataristan Belediyeler Birliği Başkanı Egzam Gubaydullin ziyaret eden Başkan Altay, daha sonra Tataristan Cumhuriyeti Başbakanı A.V. Pesoshin'i ziyaret etti.


Sıcak karşılama için Başbakan'a teşekkür eden TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Tataristan Yatırım Ajansı ve Belediyeler Birliği Başkanı ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türk Dünyası Belediyeler Birliği, 1.179 üyesi olan uluslararası bir birliktir. 11 ülke yönetim kurulunda temsil ediliyor. Birliğimiz ortak mirasımızla ilgili 2003 yılından beri aktif çalışmaktadır. Cumhurbaşkanımızın iradeleri doğrultusunda yerel yönetimlerimiz aktif bir şekilde çalışmaktadır. Türk şirketlerinin Tataristan'daki yatırımlarından memnun olduk. Kazan şehrinin temizliği ve güzelliğinden memnun kaldık. Bütün Tatar halkını ülkemizi görmeye davet ediyorum" dedi. Ziyaretten çok memnun kaldığını belirten Tataristan Başbakanı A.V. Pesoshin de Türkiye'nin Tataristan'ın önde gelen ortaklarından biri olduğunu belirterek, "Türkiye bizim için en önemli dost ortak ülkelerimizin başında gelmektedir. Türk şirketleri Tataristan'a önemli yatırımlar yapıyor. Türk şirketlerine müteşekkiriz. Dostluğumuzun daha da gelişmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Tataristan, Altay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Canikli'den CHP'ye IMF tepkisi: IMF özlemi kıyıya vurdu
Bahçeli, hastane çıkışı "Geçmiş olsun" dileklerine "Sağolun" diyerek yanıt verdi BM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı Metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı! Ekipler seferber oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:36:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TDBB Başkanı Altay Tataristan Başbakanını ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]