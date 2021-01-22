SARAYBOSNA - TDBB, Bosna Hersek'teki öğrenci yurduna minibüs hibe etti - Son Dakika

SARAYBOSNA - TDBB, Bosna Hersek'teki öğrenci yurduna minibüs hibe etti

22.01.2021 17:15

Türk Dünyası Belediyeler Birliğince (TDBB) Bosna Hersek İslam Birliğinin (IZBiH) başkent Saraybosna'daki öğrenci yurduna minibüs hibe edildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliğince (TDBB) Bosna Hersek İslam Birliğinin (IZBiH) başkent Saraybosna'daki öğrenci yurduna minibüs hibe edildi.

Öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılacak aracın teslim edilmesi törenine, aynı zamanda TDBB Yönetim Kurulu Üyesi de olan Saraybosna Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic ile Yurt Müdürü Muamer Tinjak katıldı.

Efendic, burada yaptığı açıklamada, TDBB'nin dünyanın dört bir yanında çeşitli projeler hayata geçirdiğini belirterek bu projelerden birinin de 2019'da Bosna Hersek'in Glamoc şehrinde inşa edilen Glamoc Eğitim ve Kültür Merkezi olduğunu anımsattı. Efendic, bugün teslim ettikleri aracın da öğrenci yurdunun faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Yurt Müdürü Tinjak ise bu bağışın kendileri için büyük önem arz ettiğini aktararak "Salgın nedeniyle aracın teslimatı gecikmiş olsa da bizim için çok faydalı olacağına inandığımız bu aracın anahtarlarını teslim almaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi iş birliğinde inşa edilen ve 1 Ekim 2018'de hizmete açılan Bosna Hersek İslam Birliği Öğrenci Merkezi, Saraybosna'da eğitim alan öğrencilere konaklamanın yanı sıra eğitim ve kültür etkinlikleri düzenleyebilecekleri alanlar da sunuyor.

SARAYBOSNA - TDBB, Bosna Hersek'teki öğrenci yurduna minibüs hibe etti
SARAYBOSNA - TDBB, Bosna Hersek'teki öğrenci yurduna minibüs hibe etti
SARAYBOSNA - TDBB, Bosna Hersek'teki öğrenci yurduna minibüs hibe etti
SARAYBOSNA - TDBB, Bosna Hersek'teki öğrenci yurduna minibüs hibe etti

Türk Dünyası, Saraybosna, Minibüs, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - TDBB, Bosna Hersek'teki öğrenci yurduna minibüs hibe etti - Son Dakika


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