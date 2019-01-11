Son Dakika Haberleri: Tded Erzurum'da Sümmani Anıldı

Tded Erzurum'da Sümmani Anıldı

18 dakika önce

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi, Türk kültür ve irfanının en mühim olgularından ve taşıyıcılarından "aşıklar"ı yeni nesile tanıtmak, milli hafızayı yenilemek için Ramazan'a kadar sürecek ve on beş günde bir yapılacak "Nurullah Özkılıç ile Halk Ozanlarımız" adlı program başlattı.

Tded Erzurum'da Sümmani Anıldı, System.String[]
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi, Türk kültür ve irfanının en mühim olgularından ve taşıyıcılarından "aşıklar"ı yeni nesile tanıtmak, milli hafızayı yenilemek için Ramazan'a kadar sürecek ve on beş günde bir yapılacak "Nurullah Özkılıç ile Halk Ozanlarımız" adlı program başlattı.

Programda sadece Erzurum'un değil, bölgenin ve ülkenin dünden bugüne en önemli aşıkları incelenecek, şairlerin deyişleri, muammaları, koşmaları, türküleri, atışmaları, koçaklamaları yaşayan halk ozanları tarafından seslendirilecek. Ramazan ayına kadar sürecek programda Sümmani, Aşık Şenlik, Reyhani, Köroğlu, Erzurumlu Emrah, Murat Çobanoğlu, Davut Sulari, Nihani, Mevlüt İhsani, Nusret Toruni, Rahmani ve daha birçok aşığın anılması hedefleniyor.

İki haftada bir Perşembe günleri Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nde gerçekleşecek programın yöneticiliğini Erzurum aşıklar ve Şairler Derneği Başkanı Nurullah Özkılıç yapıyor. İlk programı önceki gün gerçekleşen programda yad edilen ilk aşık Sümmani oldu. Eğitimci Yazar Nurullah Özkılıç programa katılanlara Sümmani'nın hayatı, sanatı, şiirleri hakkında bilgi ve örnekler verdi. Sümmani'nin badeli aşıklardan olduğunu söyleyen Özkılıç, onun şiirlerinde tasavvuf etkisinin baskın olduğunu vurguladı. Rüyasında gördüğü sevgilisi Gülperi'nin peşine düşüp ilahi aşka kavuşan Sümmani'nin Kafkas, Hint, İran, Afganistan coğrafyasını gezdiğini bu seyahatlerin onun ruh ve düşünce dünyasında derin izler bıraktığını söyledi. Özkılıç Sümmani hakkında ayrıca şunları söyledi:

"Ustası Erbabi olan Sümmani'nin asıl adı Hüseyin. Narman Samikale'de 1860 yahut 1862'de doğan Sümmani'nin ustası aşık Erbabi'dir. 11 'li hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerin yanında aruzla yazdığı şiirler de vardır. Şiirlerinde genellikle aşk, sevgi, tasavvuf ve nasihat konularını işler. Tüm eğitimini babasından alan Sümmani birçok çırak yetiştirmiş 1915'te yine kendi köyünde vefat etmiştir."

Nurullah Özkılıç'ın açıklamalarından sonra Aşık Mevlüt Merdoğlu Sümmani'nin en bilinen divan ve türkülerinden okudu. Aşık İsrafil Daştan ise Sümmani ile Aşık Şenlik'in meşhur karşılaşmalarını ve atışmalarını örneklerle ve hikayesiyle anlattı. Program sonunda her iki aşık bir atışma örneği gösterdiler. Programa her yaştan bay bayan çok sayıda izleyici katıldı. Programın ikincisi 15 gün sonra Perşembe günü gerçekleştirilecek. TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, çok önemli bir program başlattıklarını ve halkın yeni nesille birlikte bu programları takip etmesi gerektiğini ifade ederek herkesi programa davet etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:53 Kaynak: İHA

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