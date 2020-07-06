TDED Erzurum'dan "Türkün Kanadı At" programı - Son Dakika

TDED Erzurum'dan "Türkün Kanadı At" programı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi "Türkün Kanadı At" başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi "Türkün Kanadı At" başlıklı bir etkinlik düzenledi.

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Erzurum'un Aziziye ilçesi Yarımca mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkistan dil ve edebiyatı ile ilgili araştırmalar yapan ve TDED Erzurum Yönetim Kurulu Üyesi olan Hanifi Karadağ atın Türkistan coğrafyasındaki ve Türk tarihindeki yeri ve önemine dair bir sunum yaptı.


Hanifi Karadağ bilhassa Türkmenistan'da ata bambaşka bir değer verildiğini ve bugün Türkmenistan'da "At Bakanlığı"nın bulunduğunu söyledi. Türkmenistan Ahal-Teke atlarının saf ırk olduğunu ve bu atın atalarından kalan en önemli miras ve zenginlik olarak kabul edildiğini söyleyen Karadağ her nisan ayının son Cumartesi, Pazar'ının "Türkmen Atı Milli Bayramı" olarak kutlandığına dikkat çekti. Hanifi Karadağ daha sonra Bahtiyar Vahapzade'nin 1956'da İngiltere'ye götürülen bir Karabağ ırkı atın kahrından iki ay sonra İngiltere'de ölmesini hikayeleştirdiği, "Zaman" adlı ata 1976'da yazdığı şiiri Azerbaycan Türkçesiyle okudu. Programa katılanlar da Türk edebiyatında öne çıkan at şiirlerini okudular. Köroğlu'ndan, Dadaloğlu'ndan, Necip Fazıl'dan, Faruk Nafiz Çamlıbel'den, Dilaver Cebeci'den, Yusuf Tuna'dan, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'ndan, Yahya Kemal'den şiirler okudular.


Program'da kısa bir konuşma yapan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, atın Divan-ı Lugat'it-Türk'te "Türkün Kanadı" olarak tanımlandığını ifade ederek "Ata Senfoni" kitabının yazarı Necip Fazıl'ın Erzurum'da yaşadığı atla ilgili hatırasını anlattı ve atın Türkün zafer, fetih ve asalet remzi olduğunu belirterek Mısır'da Türklere mağlup olan Napolyon'un ünlü sözünü hatırlattı: "Beni Türk askeri değil, Türk atı yendi!" TDED Başkanı Murat Ertaş ayrıca Lütfi Bergen'in "Türkün Kanadı At" adlı kitabını da ısrarla tavsiye ettiğini söyledi.


Yakutiye gençlik merkezinden gençlerin de katıldığı programda daha sonra, başkanlığını Özdemir Yıldırım'ın yaptığı Yarımca Atlı Spor Kulübü sporcuları atlarla gösteri yaptılar. Atların şaha kalkması izleyicileri coştururken programa katılan profesyonel fotoğrafçılara birbirinden güzel pozları yakalamak düştü. Gösterinin ardından programa katılanlar atlarla gezinti yaptılar. Usta gazeteci Vedat Refayeli'nin de ilk defa ata binme tecrübesi yaşadığı etkinlikte Erzurum'un sevilen gazetecilerinden ve fotoğraf sanatçısı Nihat Kılıçoğulları'nın attan düşmesi keyifleri kaçırsa da Nihat Kılıçoğullarının genel sağlık durumunun iyi olması yüreklere su serpti. - ERZURUM

Edebiyat, Türkiye, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam TDED Erzurum'dan 'Türkün Kanadı At' programı - Son Dakika
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