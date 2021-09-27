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TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş: "Kerem ile Aslı Erzurum'un kültürel değeridir" - Son Dakika

TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş: "Kerem ile Aslı Erzurum'un kültürel değeridir"

27.09.2021 11:51
TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş:

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Kerem ile Aslı hikayesinde Erzurum'un çok önemli yer tuttuğunu belirterek Kerem ile Aslı'nın Erzurum'da karşılaştığı tahmin edilen Caferiye (Caferağa) Cami ile Caferağa Hamamı arasında bir noktaya bunu hatırlatacak bir görselin,...

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Kerem ile Aslı hikayesinde Erzurum'un çok önemli yer tuttuğunu belirterek Kerem ile Aslı'nın Erzurum'da karşılaştığı tahmin edilen Caferiye (Caferağa) Cami ile Caferağa Hamamı arasında bir noktaya bunu hatırlatacak bir görselin, bir bilgi levhasının yapılmasının şehrin kültürel hafızası ve kültür turizmi için gerekli olduğunu söyledi.

Bir grup gençle, hikayede geçen mekanları gezen TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş sözlerine şöyle devam etti:

"Masal, hikaye, şiir ve destan medeniyeti Doğu'nun Batı'ya açılan kapısı olan, tarihi yolların kavşağında bulunan Erzurum Türk tarihindeki birçok efsanenin, Dede Korkut gibi hikayelerin coğrafyası olduğu gibi Kerem ile Aslı hikayesinin de geçtiği en önemli şehirlerden biridir. Şehrin kültür tarihi açısından çok önemli olan bu özelliği yakın tarihe kadar Erzurum'da Hekatçı Behçet, Nalbant İshak gibi hikaye anlatıcıları han ve aşık kahvehanelerinde anlatarak yaşatmışlardır. Hikaye anlatıcılığının son temsilcilerinin de vefat etmesinin ardından kültür ve edebiyat dünyamızın şehrimize yansımalarına dair birçok kültürel unsur da unutulmuştur. Maalesef gerek hemşehrilerimiz gerek gençler bugün 'Amasya-Ferhat ile Şirin' ilgisini bilirken 'Erzurum-Kerem ile Aslı' ilgisini bilmemektedir.

Bir Türk padişahının oğlu olan Kerem, İsfahan'da sevdalandığı bir keşişin kızı olan Aslıhan'ın ardından Anadolu'da birçok şehri gezmiş, ancak Erzurum'da Aslıhan'a rastlamıştır. Hikayede anlatıldığına göre yaklaşık beş ay Erzurum'da kalıp Çalık Paşa'nın kahvehanesinde çalışan Kerem, Aslıhan ile Caferağa Hamamı'nın (bugünkü adıyla Hanımlar Hamamı'nın) önünde, Aslıhan hamamdan çıkarken karşılaşmıştır. Kültür Yolu projesiyle Erzurum Kalesi ve Caferiye Cami civarının Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafınca gün yüzüne çıkarılması ve peyzaj çalışmasıyla cazibe merkezi olmasının ardından tam da Kültür Yolu projesine uygun olarak Kerem ile Aslı görselinin hikayede geçtiği üzere bu noktaya konması gerekmektedir. Bu konuyu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Müdürlüğü'nün dikkatlerine sunuyoruz. Ayrıca derneğimizin gençlik kollarının çalışmasıyla yakında "Kerem Atlası" çıkaracağız. Kerem'in İsfahan'dan başlayıp Halep'te son bulan yolculuğunda Aslı'nın ardından ziyaret ettiği şehirler arasında Zengi, Gence, Tiflis, Ahıska, Beyazıt, Erzurum, Erzincan, Sivas, Ankara, Kayseri, Antakya da vardır. Bu şehirler arasında Kerem Aslı ile Erzurum'da karşılaşmıştır. Kerem'in yol güzergahının olduğu şirin bir atlas-poster hazırlıyoruz. Bu atlas-posteriyle 'Kerem ile Aslı Hikayesi'ni yeniden şehrimizin kültür turizmimize kazandırmayı amaçlıyoruz." - ERZURUM

TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş: Kerem ile Aslı Erzurum'un kültürel değeridir
TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş: Kerem ile Aslı Erzurum'un kültürel değeridir
TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş: Kerem ile Aslı Erzurum'un kültürel değeridir
TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş: Kerem ile Aslı Erzurum'un kültürel değeridir

Murat Ertaş, Edebiyat, Türkiye, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş: 'Kerem ile Aslı Erzurum'un kültürel değeridir' - Son Dakika


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