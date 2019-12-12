TDF Başkanı Ersan Başar'dan Ağrı ASKF'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel TDF Başkanı Ersan Başar'dan Ağrı ASKF'ye ziyaret - Son Dakika

TDF Başkanı Ersan Başar'dan Ağrı ASKF'ye ziyaret

6 saat önce

11 Aralık Dünya Dağlar Günü dolayısı ile Ağrı'ya gelen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof.Dr.Ersan Başar, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret etti.

TDF Başkanı Ersan Başar'dan Ağrı ASKF'ye ziyaret, System.String[]

11 Aralık Dünya Dağlar Günü dolayısı ile Ağrı'ya gelen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof.Dr.Ersan Başar, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret etti.


ASKF Başkanı Erkan Kösedağ ve Federasyon yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette Federasyon yetkilileri ile görüşen Başar, Ağrı Dağı'nın 2020 Yılında tırmanışa açılması gerektiğini söyledi.


'TASKK Dağcılığa Önem Veren Bir Kuruluş'


Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nunun Dağcılık Federasyonuna delege veren bir spor kuruluşu olduğunu söyleyen Başar " Konfederasyon, Dağcılık sporuna önem veriyor. Bu sebeple TASKK'ın fikirleri federasyonun politikaları için önemlidir. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlarının, Dağcılık sporuna katkılarını arttırmak için çalışmalar yürütmek istiyoruz. " dedi.


'Ağrı Dağı Tırmanışa Açılmadır'


Aralık Uluslararası Dağ Gününü kutlamak için Ağrı'yı seçtiklerini söyleyen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof Dr. Ersan Başar; Ağrı Dağı'nın dünyada en önemli dağlar arasında yer alıyor. Ağrı Dağı'nın Ağrı ekonomisine, Türkiye ekonomisine kazandırılması çok önemli. Bizler federasyon olarak, ülkemizdeki ve yurt dışındaki dağcıların buraya gelmesini istiyoruz. Ancak Ağrı Dağı şu anda terör dolayısıyla tırmanışa kapalı. Tabi ülkemizin en yüksek dağ olması ve dünyadaki dağcıların hayatlarında en az bir kere de olsa Ağrı Dağı'na gelmek istediği her kes tarafından biliniyor. Birçok insan buraya gelebilmek için uygun zamanı bekliyor" dedi. - AĞRI

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:59 Kaynak: İHA
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