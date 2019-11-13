TDİOSB Çanakkale'ye örnek olacak

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Çanakkale Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kaya Üzen, Çanakkale İl Vali Yardımcısı ve Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin ve beraberindeki 22 kişilik heyet Diyarbakır Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (TDİOSB) ziyaret etti.



TDİOSB Başkanı Resül Gündoğan, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin tarafından karşılanan heyet TDİOSB'nin Çanakkale'de model olacağını söyledi. Ziyarette konuşan. TDİOSB Başkanı Resül Gündoğan 15 bin büyükbaş besi hayvan kapasiteli TDİOSB'de besiciliğin modern yöntemlerle yapılarak hayvansal üründe verimliliğin arttırıldığını, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlandığını söyledi. Gündoğan, "Ülkemizde yapımı devam eden altı TDİOSB içerisinde Diyarbakır örnektir. Bu sektörde faaliyet gösteren kişi ve firmaların burada sağlıklı bir çalışma alanına kavuşturulması, Besicilik alanında sağlanacak yeni iş olanakları ile şehrin ve bölgenin istihdamının arttırılması için hep birlikte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 83 parselin bulunduğu 15 bin büyük baş hayvan kapasiteli Besi Organize Sanayi Bölgemizde 55 işletmemiz faal durumdadır.3 işletmemiz ise inşaat halindedir. Geri kalan 22 işletmemiz ise proje aşamasındadır. Bu projelerimiz tamamlandığı zaman kapasitemizin üstüne çıkacağız. 16 bin büyükbaş besi kapasitesine ulaşacağız. Şuanda direk 600 dolaylı yollardan bin 500 insanımıza iş alanı sağlanmaktadır" dedi.



Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen ise Çanakkale'de kurulması planlanan küçükbaş OSB için Diyarbakır TDİOSB' nin kendilerine örnek olacağını söyledi. - DİYARBAKIR