Son Dakika Haberleri: TDK Başkan Yardımcısı Ersoy: "Nitelikli çalışmalarla ülkemiz Türkoloji'nin merkezi olmayı...
Son Dakika Güncel Haber

TDK Başkan Yardımcısı Ersoy: "Nitelikli çalışmalarla ülkemiz Türkoloji'nin merkezi olmayı...

1 saat önce

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy, çağdaş Türk lehçeleri, Türkiye Türkçesi, tarihi lehçeler ve ağızlar gibi alanlarda birçok çalışma yapıldığını belirterek, "Nitelikli çalışmalarla ülkemiz Türkoloji'nin merkezi olmayı sürdürecek" dedi.

TDK Başkan Yardımcısı Ersoy:
Türk Dil Kurumu (TDK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy, çağdaş Türk lehçeleri, Türkiye Türkçesi, tarihi lehçeler ve ağızlar gibi alanlarda birçok çalışma yapıldığını belirterek, "Nitelikli çalışmalarla ülkemiz Türkoloji'nin merkezi olmayı sürdürecek" dedi.

Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumu tarafından 28 Haziran tarihinde Türk Dil Kurumu Konferans Salonu'nda "Prozodi (Bürün Bilimi) ve Konuşma Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TDK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy, dilimizin işlenmesi, gelecek nesillere daha iyi bir şekilde ulaşabilmesi için çağdaş Türk lehçeleri, Türkiye Türkçesi, tarihi lehçeler ve ağızlar gibi alanlarda birçok çalışma yapıldığını, bu çalışmaların ivme kazanmış bir şekilde devam edeceğini dile getirdi. Nitelikli çalışmalarla Türkiye'nin Türkoloji'nin merkezi olmayı sürdüreceğini ifade eden Ersoy, yabancılara Türkçe öğretimi konusunda gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında kat edilen yolu vurguladı. Ersoy, çalıştayın konusu olan prozodinin sadece dil alanında değil, müzik, tıp, kriminoloji gibi çeşitli bilimlerle karşılıklı etkileşim içinde olduğunu, disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini ve bilim adamlarının üzerlerine düşeni yapmaya her zaman hazır olduklarını belirtti.

Çalıştayda "Türkçe'nin Fonetik Özellikleri", "Ağız Araştırmalarında Fonetik Laboratuvarlarının Önemi" ve "Konuşma Sesi Bozuklukları" başlıklarıyla üç oturum düzenlendi. Türk dili ve edebiyatı dışında odyoloji ve müzikoloji alanında çalışmaları bulunan akademisyenlerin de katıldığı çalıştayda, Türkçe'nin prozodik yapısı, ses olayları, Türkçe'nin sesletim sistemi, dil edinimi ve dil davranışı ile Türkçe'nin telaffuzuyla ilgili problemler ve problemlerin çözümüne yönelik öneriler üzerinde duruldu. Çalıştay, genel bir değerlendirmenin ardından katılım belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:18 Kaynak: İHA
türk dil kurumu, türkiye, türk, er, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin gazetesine yazdı: Bu yüzyılda bunu başaracağız Servet değerindeki köpekleri yetiştirip yurt dışına satıyor Türkiye'ye kaçak giriş yapan göçmen, 3 kişinin tecavüzüne uğradı Devlet Bahçeli, Davutoğlu ve Gül'ün "yeni parti" girişimlerini eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:41:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TDK Başkan Yardımcısı Ersoy: "Nitelikli çalışmalarla ülkemiz Türkoloji'nin merkezi olmayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]