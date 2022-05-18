TDK Başkanı Gülsevin, "Dünya Dili Türkçe" konferansında konuştu - Son Dakika
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TDK Başkanı Gülsevin, "Dünya Dili Türkçe" konferansında konuştu

18.05.2022 15:19

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Sakarya'da Uluslararası Gençlik Şöleni kapsamında düzenlenen "Dünya Dili Türkçe" konulu konferansa katıldı.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Sakarya'da Uluslararası Gençlik Şöleni kapsamında düzenlenen "Dünya Dili Türkçe" konulu konferansa katıldı.

Gülsevin, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezince (SADEM) SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, Türkçe dilinin kökeni hakkında bilgi verdi.

Dünyada konuşulan 6-7 bin dil olduğuna dikkati çeken Gülsevin, "Her dil dünya dili değildir. Belki dünyanın dilleridir, dünyada konuşulan dillerdir hepsi ama dünya dili kavramı, başka bir kavram ve onun içini doldurmamız gerekiyor. Dilleri karşılaştırırken 'şu kelime sende var, şu kelime bende var' diye karşılaştırılmaz çünkü her iklim, coğrafya ve kültürde farklı kelimeler olabilir, bir diğerinde olmaz." diye konuştu.

Türk dili ve kültürünün gezdiği bütün coğrafyayı beslediğini dile getiren Gülsevin, şunları söyledi:

"Nasıl ırmak gezdiği coğrafyadan şekillenirse, Türk dili ve kültürü de gezdiği bütün Avrasya'daki halkların dili, dini, kıyafetleri ve müziğinden etkilenmiştir. Aklınıza gelen her kültür unsurundan etkilenerek beslenmiş, koskoca bir coşkunsel haline gelmiştir. Yani Türk dili ve kültürü, bütün Avrasya'yı baştan başa dolanmış ve bütün coğrafyadan beslenmiş bir kültür ve dildir."

Gülsevin, Türk dilinin tarih açısından dünya dilleri arasında 10'uncu sırada bulunduğunu sözlerine ekledi.

Üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi veren SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da 25 binin üzerindeki öğrenciden yaklaşık 2 bin 800'ünün 78 farlı ülkeden olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından uluslararası öğrenciler müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Şölen kapsamında SADEM bahçesinde yöresel lezzetler ikramı, sergi ve atölye çalışmaları, oyun, yarışma ve çeşitli gösteriler de düzenlenecek.

TDK Başkanı Gülsevin, Dünya Dili Türkçe konferansında konuştu
TDK Başkanı Gülsevin, Dünya Dili Türkçe konferansında konuştu
TDK Başkanı Gülsevin, Dünya Dili Türkçe konferansında konuştu
TDK Başkanı Gülsevin, Dünya Dili Türkçe konferansında konuştu
TDK Başkanı Gülsevin, Dünya Dili Türkçe konferansında konuştu

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Kaynak: AA

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