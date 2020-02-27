TDK Başkanı Gülsevin: "Gürcüce konuşan aileler, Türkiye'nin belli bir bölgesinden ibaret değil" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TDK Başkanı Gülsevin: 'Gürcüce konuşan aileler, Türkiye'nin belli bir bölgesinden ibaret değil' - Son Dakika

TDK Başkanı Gülsevin: "Gürcüce konuşan aileler, Türkiye'nin belli bir bölgesinden ibaret değil"

6 saat önce

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Gürcü dilinin Türkiye'nin sadece bir bölgesinde değil çeşitli yerlerinde konuşulduğunu belireterek, "Aslında Gürcüce konuşan aileler, Türkiye'nin belli bir bölgesinden ibaret değil." dedi.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Gürcü dilinin Türkiye'nin sadece bir bölgesinde değil çeşitli yerlerinde konuşulduğunu belireterek, "Aslında Gürcüce konuşan aileler, Türkiye'nin belli bir bölgesinden ibaret değil." dedi.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) başkent Tiflis'te düzenlenen ve Gürcistan'da Türkçe öğretenlere yönelik 4 günlük sürecek seminer programın açılış töreni yapıldı.

Tiflis YEE Merkezindeki programa Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TDK Başkanı Gülsevin, YEE Türkçe Öğretim ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, YEE Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Gürcistan'ın Devlet Dil Dairesi Başkanı Giorgi Alibegaşvili ile Gürcü Türkologlar katıldı.

Gülsevin ise, Gücü dilinin Türkiye'de birçok aile için yabancı dili olmadığını, Gürcücenin Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde konuştuğunu dile getirerek, "Aslında Gürcüce konuşan aileler Türkiye'nin belli bir bölgesinden ibaret değil." dedi.

"Bizim için Türkiye'deki bir Gürcü ile Gürcistan'daki bir Gürcü arasında bir fark yok, veya tersinden söylesek Gürcistan'daki bir Gürcü ile Türkiye'deki Gürcü arasında bir fark yoktur. " sözlerine ekleyen Gülsevin, Türkçe'nin çok kaliteli bir şekilde Gürcistan'da öğretildiği için YEE'ye teşekkür etti.

Açılışta konuşan Büyükelçi Yazgan, "Dil olmadan ilişki kurulamıyor, uluslararası ilişkileri dil olmadan kuramıyoruz." ifadelerine yer vererek insan yabancı bir dili öğrenerek daha çok bilye sahip olabildiğini kaydetti.

Türkiye ile Gürcistan arasında güçlü ilişkilerin olduğunu vurgulayan Yazgan, "Türkiye ile Gürcistan arasında bir boşluk olmamalı, belki bir iki nehir, bir iki vadı o kadar. İnsanlarımız arasında farklılıklarını birlikte getirerek, farklılıklarıyla beraber birbirlerinden sevdiklerini alıp sevmediklerini bırakarak karşılıklı saygıyla bir ilişki olmalı." şeklinde konuştu.

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YEE Türkçe Öğretim ve Türkoloji Müdürü Kartallıoğlu, bundan sonra her yıl benzer etkinlikleri düzeneyeceklerini belirterek, Tiflis'te Türkçe öğreten uzmanlara 4 gün boyunca seminer düzenleneceğini söyledi.

Kartallıoğlu, çağdaş yaklaşımlarla öğrencilere Türkçe daha kolay öğretebilecek yöntemler üzerinde derslerin verileceğini ifade etti.

Giorgi Alibegaşvili de konuşmasında, "Bizim departmanın amacı Türk Dil Kurumu Başkanlığıyla ortak çalışarak burada Türkçe'nin öğretilmesine destek sağlamak, Gürcü dilinin popülaritesini artırmak için çaba sarfetmesidir." ifadelerini kullandı.

TDK Başkanı Gülsevin: Gürcüce konuşan aileler, Türkiye'nin belli bir bölgesinden ibaret değil

Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:31 Kaynak: AA
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