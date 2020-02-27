Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Gürcü dilinin Türkiye'nin sadece bir bölgesinde değil, çeşitli yerlerinde konuşulduğunu belirterek, "Aslında Gürcüce konuşan aileler, Türkiye'nin belli bir bölgesinden ibaret değil. Bizim için Türkiye'deki bir Gürcü ile Gürcistan'daki bir Gürcü arasında fark yok." dedi.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) başkent Tiflis'te düzenlenen ve Gürcistan'da Türkçe öğretenlere yönelik 4 günlük sürecek seminer programının açılışı yapıldı.

Tiflis YEE Merkezi'ndeki programa Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin, YEE Türkçe Öğretim ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, YEE Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Gürcistan'ın Devlet Dil Dairesi Başkanı Giorgi Alibegaşvili ile Gürcü Türkologlar katıldı.

TDK Başkanı Gülsevin, burada yaptığı konuşmada, Gürcü dilinin Türkiye'de birçok aile için yabancı olmadığını, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde konuşulduğunu belirterek, "Aslında Gürcüce konuşan aileler, Türkiye'nin belli bir bölgesinden ibaret değil. Bizim için Türkiye'deki bir Gürcü ile Gürcistan'daki bir Gürcü arasında fark yok. Tersinden söylersek; Gürcistan'daki bir Gürcü ile Türkiye'deki Gürcü arasında bir fark yok." diye konuştu.

Gülsevin, Türkçe'nin çok kaliteli şekilde Gürcistan'da öğretildiğini vurgulayarak, YEE'ye de teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, uluslararası ilişkilerin dil olmadan kurulamadığına işaret ederek, kişilerin yabancı dil öğrenerek daha çok bilgiye sahip olabildiğini söyledi.

Türkiye ile Gürcistan arasında güçlü ilişkilerin bulunduğunu vurgulayan Yazgan, "İnsanlarımız arasında farklılıklarıyla birbirlerinden sevdiklerini alıp, sevmediklerini bırakarak karşılıklı saygıyla bir ilişki olmalı." dedi.

YEE Türkçe Öğretim ve Türkoloji Müdürü Kartallıoğlu, bundan sonra her yıl benzer etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek, çağdaş yaklaşımlarla öğrencilere Türkçeyi daha kolay öğretebilecek yöntemler üzerinde derslerin verileceğini aktardı.

Gürcistan'ın Devlet Dil Dairesi Başkanı Alibegaşvili de "Bizim departmanın amacı, Türk Dil Kurumu Başkanlığıyla ortak çalışarak burada Türkçe'nin öğretilmesine destek sağlamak, Gürcü dilinin popülaritesini artırmak için çaba sarf etmektir." diye konuştu.