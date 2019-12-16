Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Nasıl ki bir ırmak, dolaştığı bütün coğrafyayı besler, şekillendirirse, Türk kültürü ve dili de gezdiği coğrafyayı, bütün Avrasya'yı şekillendiriyor." dedi.

Gülsevin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dilimiz Kimliğimiz" adlı konferansta, öğrencilerle bir araya geldi.

"Dilimiz kimliğimizdir" demenin bir ikaz cümlesi olduğunu belirten Gülsevin, Türkçe'nin Türklerin konuştuğu dil demek olduğunu anlattı.

Gülsevin, Türkçeyi anlamak için Türk'ün, ""qne ve kim" olduğunun anlaşılması gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Dil ve kültür tarihçileri, Türk'ü bir ırmağa benzetiyor. Nasıl ki bir ırmak, dolaştığı bütün coğrafyayı besler, şekillendirirse Türk kültürü ve dili de gezdiği coğrafyayı, bütün Avrasya'yı şekillendiriyor. Nereden doğduğu belli olmayan bir ırmak, size göre Orta Doğu, öbürüne göre Orta Asya, diğerine göre Balkanlar... Bilemediğimiz bir yerden bir ırmak çıkıyor bütün Avrasya'yı dolaşıp besliyor. Aynı şekilde nasıl bir ırmak dolaştığı yerin ikliminden, coğrafyasından etkilenirse bu Türk dediğimiz ırmak da dolaştığı yerden besleniyor, etkileniyor, küçük küçük dereler, çaylar, bu ırmağın içine karışıyor, karıştıkça bu ırmak büyüyor ve sel haline gelip Türk kültürü, medeniyeti, milleti oluyor."

Gülsevin, her dilin, başka dillerden kelime alıp verdiğini vurgulayarak, bunun dil biliminin temel prensibi olduğunu anlattı.