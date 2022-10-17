TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin "Dünya Dili Türkçe" konulu konferansa katıldı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin "Dünya Dili Türkçe" konulu konferansa katıldı Açıklaması

17.10.2022 15:44
TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin "Dünya Dili Türkçe" konulu konferansa katıldı Açıklaması

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Selçuklular Batı'ya geldikten sonra kurulan devletlerde Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde dünya bize 'Türk' demiş ama dar anlamda biri Kırgız olmuş, diğeri Özbek olmuş, geniş anlamda hepimiz Türk'üz." dedi.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Selçuklular Batı'ya geldikten sonra kurulan devletlerde Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde dünya bize 'Türk' demiş ama dar anlamda biri Kırgız olmuş, diğeri Özbek olmuş, geniş anlamda hepimiz Türk'üz." dedi.

Gülsevin, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri Amfisi'nde düzenlenen "Dünya Dili Türkçe" konulu konferansta konuştu.

Türkçe'nin bir dünya dili olduğunu belirten Gülsevin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılını "Dünya Dili Türkçe Yılı" ilan etmesinin çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Dünyada 7 bin kadar dil bulunduğunu ancak Türkçenin bir dünya dili olduğunu anlatan Gülsevin, şöyle konuştu:

"Hepimizin göz renkleri, ten renkleri farklı. Yani Türklük bir etnik haktan ibaret değildir ve sınırlanamaz. Türk, bir millet adıdır. Biyolojide millet kavramını bulamazsın çünkü bu biyolojik bir birlik değildir. Milletler, sosyolojik birliklerdir. Nedir millet? Türkçe sözlükte çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında din, tarih, duygu, ülkü, görenek ve gelenek olan insan topluluğu diye geçer. Şimdi o zaman elimizde bir Türk kavramı var. Türk, bir millet adıdır. Milletler sosyolojik açıdan farklı kabilelerin, aşiretlerin, etnik unsurların bir araya gelmesiyle oluşan topluluklardır. Hele Türk gibi büyük bir millet, en eski dönemlerde bile tarif edilen bir milleti sadece göz rengiyle, kafatasıyla anlayamazsınız. Selçuklular Batı'ya geldikten sonra kurulan devletlerde Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde dünya bize 'Türk' demiş ama dar anlamda biri Kırgız olmuş, diğeri Özbek olmuş, geniş anlamda hepimiz Türk'üz."

"Plaza dili" eleştirisi

Türkiye'de son zamanlarda ortaya çıkan "plaza dili" kavramını eleştiren Gülsevin, şunları kaydetti:

"Bunlar işte televizyonda karşınıza çıkıyor, bir sanatçı konuşurken öyle konuşuyor, işte bunlar istilaya uğramak. Allah'a şükür şu anda istilaya uğramadık. Tarihi dönemlerde de biz bunu yaşadık. Yani bakın bizim çok güzel bir edebiyatımız var. İçinde şems geçen, kamer geçen çok güzel edebiyatımız var. Ama gençlere eski Türk Edebiyatı dediğimiz zaman korkuyorlar çünkü çok ağdalı bir üslup var. Bunu da bazı yazarlar yüksek edebiyat yapmak için ya da edebiyat kabiliyetleri daha zayıf olduğu için bu kelimelere sığındılar. Yani kullanılmamış kelimeleri lügatten bulup çıkardılar ama Fuzuli'yi, Baki'yi, Nedim'i hepimiz gayet güzel, o edebiyat zevkiyle okuyoruz. Bazıları bu kelimeleri dalga geçmek için koyuyorlar insanların önüne. Bu konuşma, şu anki 'plaza dili' gibiydi. Onlar, geldikleri gibi gittiler."

YORUMLAR
500
Antalya haberi: Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek Antalya haberi: Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek Vali Çelik: 'Türkiye' de yılda 18 milyon tona ulaşan gıda israfını azaltmamız gerek' Vali Çelik: 'Türkiye' de yılda 18 milyon tona ulaşan gıda israfını azaltmamız gerek'
Kaynak: AA

Türk Dil Kurumu, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin 'Dünya Dili Türkçe' konulu konferansa katıldı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:26 Yeliz milyonlarca kezz dinlenen Yalan şarkısının hikayesini anlattı: Yalan söyleme hastalığı olan sevgilim için yazdım
15:18 Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
14:48 Sigara tiryakilerini üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam yapıldı
14:43 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden katil aleyhinde yapılan sosyal medya paylaşımlarını şikayet etti
14:46 Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli ekibini genişletmek için internetten ilan verdi
14:33 Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'nin harcamalarından dert yandı: Muhaseben kötü
14:28 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu
14:22 Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak isteyen zanlı kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 16:06:03. #1.12#
SON DAKİKA: TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin "Dünya Dili Türkçe" konulu konferansa katıldı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement