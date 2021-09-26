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TDK tarafından, 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultayı gerçekleştirildi - Son Dakika

TDK tarafından, 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultayı gerçekleştirildi

26.09.2021 17:24

- TDK tarafından, 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultayı gerçekleştirildi Türk Dil Kurumu tarafından 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultay düzenlendi.

- TDK tarafından, 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultayı gerçekleştirildi

ANKARA - Türk Dil Kurumu tarafından 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultay düzenlendi. Törende konuşan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Bizim Türkçemiz eğer Mustafa Kemal'in Türkçesiyse, 'dahili ve harici bedhahların olacaktır' bu kelimelerin hepsi Türkçe sözlükte olmalı" dedi.

Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen, 9. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nın açılış programı Türk Dil Kurumu konferans salonunda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da toplantıya ilişkin yazılı mesajlarını gönderdiler. Açılış konuşması yapan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülsevin, "12 Temmuz 1932 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk Dil Kurumu kurulmuş, aynı yıl 26 Eylül'de Birinci Türk Dil Kurultayı toplamıştı. 10 gün süren toplantının sonunda üyeler 26 Eylül'ün 'Dil Bayramı' olmasını teklif ettiler ve oy birliğiyle kabul edildi" ifadelerini kaydetti.

"Güncel Türkçe sözlüğüne yeni bir yazılım yapıldı"

TDK'nın çalışmaları kapsamında Tarihi Metinler Sözlüğü ve Tarama Sözlüğünün de yapıldığını söyleyen Gülsevin, "12 ciltlik 'Halk Ağzından Derleme Sözlüğü' yapıldı ve birçok dil bilgisi çalışması yapıldı. Vaktinde yıllar önce, Anadolu metinlerinden 1 milyon 200 bin fiş çıkarıldı. 13, 14 ve 15. Yüzyıllardan 12 milyon fiş şuan da bulunduğumuz binada zapt ediliyor. Biz onun a maddesini dijitale geçirdik. Büyük Osmanlı Türkçesi sözlüğümüz, onu da bu üç yıl içinde arkadaşlarımız iki cilt halinde bitirdi. Güncel Türkçe sözlüğümüz herkesin başvurduğu genel ağda da olan, telefon ve tabletlerde de ücretsiz indirilebilen o sözlüğe yeni bir yazılım yapıldı. Eski halk ağzındaki terimler bir şekilde orada birleştirilecek ve telif edilmiş şekilde büyük sözlük olacak. Bizim Türkçemiz eğer Mustafa Kemal'in Türkçesiyse, 'dahili ve harici bedhahların olacaktır' bu kelimelerin hepsi Türkçe sözlükte olmalı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

"İnsanın düşünce ve ruhu dil sayesinde gelişir"

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu ise, "Dil sadece konuşma değil, dünyayı ve eşyayı tanımlama aracıdır. İnsanın düşünce ve ruhu dil sayesinde gelişir. Dilinde var olan dünyasında olan şeylerdir, dilinde olmayan dünyasından yok demektir. Bu sebeple de var oluşun temel koşullarından biri dildir. Dil olmadan varlık da kanıtlanamaz. Dilin tanımladığı şeyin varlığı tanımlanabilir. Bu bakımdan her dil bir dünyadır. Bu dünya sadece cisimler ve nesnelerden oluşmuş maddi dünya değildir. İnsanın kendisini tanımladığı, ait olduğunu hissettiği ve kimliği haline getirdiği değerler bütüne de dil sayesinde oluşmuştur. Türkçemize emek vermiş, bütün ilim insanlarını rahmet saygı ve sevgiyle anıyorum" ifadelerini kullandı.

TDK tarafından, 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultayı gerçekleştirildi
TDK tarafından, 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultayı gerçekleştirildi
TDK tarafından, 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultayı gerçekleştirildi
TDK tarafından, 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultayı gerçekleştirildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat TDK tarafından, 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultayı gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TDK tarafından, 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultayı gerçekleştirildi - Son Dakika
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