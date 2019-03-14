Son Dakika Haberleri: Tdkkyb Üyelerine Seminer

Tdkkyb Üyelerine Seminer

13 dakika önce

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TDKKYB) üyelerine Malkara'da bilgilendirme semineri düzenlendi.

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Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TDKKYB) üyelerine Malkara'da bilgilendirme semineri düzenlendi.

Malkara Ziraat Odası Toplantı Salonunda düzenlenen seminerde konuşan Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Doluca koyun ve keçilerde yavru ölümlerini en aza indirmeyi amaçladıklarını, hangi mevsimlerde hangi aşıların vurulacağını, hastalıklar hakkında bilgilendirmek üzere toplantı düzenlediklerini belirtti.

Bu eğitimleri Tekirdağ'ın 11 ilçesinde de yapmayı planladıklarını aktaran Doluca "Üyelerimizin daha sağlıklı bir üretim yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz bu bilgilendirme toplantısında koyun ve keçi ile ilgili tüm soruların cevaplarını üreticilerimize aktaracağız." dedi.

Veteriner Hekim Tahir Selçuk Yavuz da üyelere oyun ve keçilerde beslenme, doğum, gebelik, aşılama dönemi, anne sütünün bağışıklık sistemi için önemi, yavru atma,ahır ve dam temizliği, havalandırma, yeni yeme düşen yavrulara yapılacaklar, sürüyü arttırmanın yolları, otlatma gibi konularda bilgiler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:58 Kaynak: AA

Malkara, Tekirdağ, Güncel
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