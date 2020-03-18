TDP 1 ayda 6 bin 828 vatandaşa ulaştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TDP 1 ayda 6 bin 828 vatandaşa ulaştı - Son Dakika

TDP 1 ayda 6 bin 828 vatandaşa ulaştı

7 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Şubat 15 Mart tarihleri arasında 6 bin 828 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme amaçlı 3 bin 923 materyal dağıttı.

TDP 1 ayda 6 bin 828 vatandaşa ulaştı, System.String[]

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Şubat 15 Mart tarihleri arasında 6 bin 828 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme amaçlı 3 bin 923 materyal dağıttı.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce belirtilen tarihler arasında; 1845 Polis Korosu, Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim, Pencerem Kapım Güvenli Yapım, Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım, Öğrencilerimiz Geleceğimiz, Trafikte Eğitimli Çocuklar, İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller, Emniyetle Engelsiz Yarınlar, Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım, At Çiftliğinde Projeler ve Toplum Destekli Polislik genel faaliyet ve çalışmalarını yürüttü. Yürütülen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü genel faaliyet ve çalışmalarında; Öğrencilere yönelik 2 bilgilendirme toplantısı, resmi kurum ve kuruluşlara yönelik 4 bilgilendirme toplantısı, okul aile birliğine yönelik 1 bilgilendirme toplantısı, Aile İçi Şiddet (KADES) uygulamaları ile ilgili 15 bilgilendirme toplantısı, 1 Mahalle Huzur Toplantısı olmak üzere toplamda 23 toplantı düzenlendi. Hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile yüz yüze yapılan çalışmalarda ise bin 590 bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. 21 suç mağduru-destek ziyareti yapılmış, engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik olarak da 55 sosyal yardım faaliyeti ve 7 sosyal etkinlik yapıldı. İl genelinde 4 gazi ziyaret edildi.


Ayrıca 'Mahalle Polisleri' sorumluluk bölgelerinde metruk bina ve imar işleri sorunlarıyla ilgili olarak ilgili belediyelere 17 bildirimde bulunulurken 61 site, işyeri ve kamu kurumlarına yönelik güvenlik kamerası taktırma konularıyla ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı. Öte yandan 15 Şubat - 15 Mart tarihleri arasındaki Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce proje, genel faaliyet ve çalışmalarında toplam 6 bin 828 vatandaşa ulaşıldı, 3 bin 923 adet broşür, afiş, sticker vb. bilgilendirme ve bilinçlendirme materyalleri dağıtıldı. - KAYSERİ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:42 Kaynak: İHA

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