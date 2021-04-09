TDP, Beylikdüzü İlçe Başkanlığı açıldı - Son Dakika

TDP, Beylikdüzü İlçe Başkanlığı açıldı

09.04.2021 17:31

TDP, Beylikdüzü İlçe Başkanlığı açıldı Sarıgül: "Bize göre genel başkanlık koltuğu zaman tüketme yeri değil hizmet üretme yeridir" Beylikdüzü'nde Türkiye Değişim Partisiilçe başkanlığı açılısında konuşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bize göre genel başkanlık koltuğu...

TDP, Beylikdüzü İlçe Başkanlığı açıldı

Sarıgül: "Bize göre genel başkanlık koltuğu zaman tüketme yeri değil hizmet üretme yeridir"

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde Türkiye Değişim Partisiilçe başkanlığı açılısında konuşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bize göre genel başkanlık koltuğu zaman tüketme yeri değil hizmet üretme yeridir" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanlığı parti genel başkanı Mustafa Sarıgül'ün katılımıyla ' Beylikdüzü iktidara hazırlık merkezi adıyla Adnan Kahveci Mahallesi'nde açıldı. Açılışa, Türkiye Değişim Partisi İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat, Beylikdüzü İlçe Başkanı Alev Keser ve çok sayıda partili katıldı. Açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve ardından 'andımız' okumasıyla başladı.

Açılışta bir konuşma yapan TDP Beylikdüzü İlçe Başkanı Alev Keser "Bize bugün burada Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet'in parlamenter sistemde yegane savunucusu olan partimiz ve Genel Başkanımız sayın Sarıgül'ün tekrar parlamenter sistemde başkanlık yapmak için iktidara hazırlık merkezimi açmak adına buradayız. Bu inancı yüreğinde taşıyan bunu gözlerinde okuduğum onlarca yüzlerce Beylikdüzü halkına ve Sayın Genel Başkan'ım Mustafa Sarıgül'e şahsım ve yönetimim adına gece gündüz çalışacağıma yılmadan bıkmadan Beylikdüzü'ne değişim bayrağını en üst noktalara taşıyacağıma sizlere ve Genel Başkanıma söz veriyorum" dedi.

Parti İl başkanı Yusuf Polat, partilileri selamlayarak başladığı konuşmasında Türk Polis teşkilatını 176'ıncı yılını tebrik ederek, "Beylikdüzü ilçemizin çok değerli sakinleri ve gözümün nuru gözbebeğim İstanbul teşkilatım hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Huzurumuzun ve güvendiğimizin teminatı gururumuz Türk Polis Teşkilatının 176'ncı Kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Kahraman şehitlerimizi dua ve rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Bugün burada Beylikdüzü ilçemizin açılışını yapıyoruz. İlçe Başkanımız Alev Keser Hanımefendi çok güzel bir açılış programı hazırladı. Kendilerini kutluyorum. Dün akşam hazırlıkların son halini görmek için tekrardan buraya geldim. Kadın elinin değdiği her haliyle belli oluyor. Bugün kadın eli İlçe Binamıza değdi ama İnşallah 3 yıl sonra Beylikdüzü'nün tamamına Beylikdüzü Belediyesi'ne de kadın eli değeceğine inanıyorum. Kendisine de bu mücadele de zaferle çıkacağına her zaman yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ayağımıza taş gözümüze yaş yüreğimize telaş vermesin" diye konuştu.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin edindiği misyonlarını anlatarak, " Türkiye Değişim Partisi Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyetimizin değerlerini geliştirerek koruyan, evrensel hukuk kurallarına saygılı, üretimi destekleyen, alın terinin ve emeğin hakkını veren inançlara saygılı laikliği destekleyen hudut ve bayrak birliği diyen bütün milletimizin en demokratik kitle partisidir. Türkiye Değişim Partisi iktidarında tüketen ekonomiden üreten ekonomiye geçeceğiz. Mutlu, huzurlu ve güveli bir Türkiye İnşallah yola çıktı geliyor. Türkiye Değişim Partisi İktidarın da başımız dik,karnımız tok, inançlarımıza saygılı, din farkı dil farkı ırk farkı kültür farkı gözetmeyen bütün milletimizin partisi İnşallah biz olacağız" şeklinde konuştu.

"Bize göre genel başkanlık koltuğu zaman tüketme yeri değil hizmet üretme yeridir"

Partilerde genel başkanlık mevkilerinin zaman tüketme değil hizmet yeri olduğunu söyleyen Sarıgül, "

Bazılarına göre genel başkanlık koltuğu zaman tüketme yeri bize göre genel başkanlık koltuğu zaman tüketme yeri değil hizmet üretme yeridir. O nedenle partimize büyük bir inançla büyük bir gayretle kurarken dedik ki, partisini 2 genel seçim iktidara taşıyamayan genel başkan anahtarı bir başka arkadaşına devreder. Bizi diğer partilerde şu anda örnek alıyorlar. Bugüne kadar partilerde uygulanan delege sistemini kaldırdık. İlçe Başkanlarımızı partiye kayıtlı bütün üyeler seçecek. Genel başkanı Ankara'da Türkiye'nin kaderiyle bin 300 tane delege oylayamaz. Genel başkanı da Allah'ım izin verirse yurttaşlarım bismillah diyerek destek verirse ilk önce partimize kayıtlı binler daha sonra partimize kayıtlı milyonlar seçecek" dedi.

"İnanıyorum ki ülkemizdeki değişimi, değişim kadınlarımız sağlayacaktır"

Türkiye Değişim Hareketi'ne yıllara emek veren yıllarca hareket olduğumuz zamanlarda bıkmadan usanmadan, sabırlar ve metanetle Türkiye'mizin doğusunda batısında bizlerle birlikte olan Türkiye Değişim Hareketi aslanları o gün harekettir bugün bereket olduk. Değişim kadınları kim biliyor musunuz? Onlar bizim Nine Hatunlarımız, şerife bacılarımız onlar bizim Halide Edip Adıvar'larımız, inanıyorum ki ülkemizdeki değişimi değişim kadınlarımız sağlayacaktır. Gençlerimiz kim biliyor musunuz? O gençlerimiz Ulubatlı Hasanlardır. O gençlerimiz bayrağımızı toprağımızı sınırlarda koruyan Mehmetçiklerimiz. O gençlerimiz Fatih Sultan Mehmetler, Mustafa Kemal Atatürk'ler" diye konuştu.

TDP, Beylikdüzü İlçe Başkanlığı açıldı
TDP, Beylikdüzü İlçe Başkanlığı açıldı
TDP, Beylikdüzü İlçe Başkanlığı açıldı
TDP, Beylikdüzü İlçe Başkanlığı açıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TDP, Beylikdüzü İlçe Başkanlığı açıldı - Son Dakika


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