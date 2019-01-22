Tdp'den Spor'da Şiddete Pankart ve Broşürlü Uyarı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, spor'da şiddetin önüne geçmek için pankart ve broşürlü uyarı yapıyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, spor'da şiddetin önüne geçmek için pankart ve broşürlü uyarı yapıyor.



Ahi Stadyumu ve amatör maçların oynandığı alanlarda yaptığı faaliyetlerle spor'da şiddetin önüne geçen polis, 'Spor'da şiddete dur de' konulu broşürle de seyirci bilgilendirmesi faaliyeti gerçekleştiriyor.



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce önleyici polislik hizmetleri kapsamında yapılan bilgilendirme de spor'da bilinçlenmek spor faaliyeti hakkında bilgilenmek, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla sporun; kardeşlik ve barış faaliyeti olduğu bilinci aşılanmaya çalışılıyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.



Spor alanı çevresinde hakaret ve küfür içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında ise 15 günden az olmamak kaydı ile adli para cezası, yasak malzemeleri spor alanlarına sokan kişiler hakkında ise 3 ay ile 1 yıl arasında değişen hapis cezaları veriliyor. - KIRŞEHİR

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