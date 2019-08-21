Son Dakika Haberleri: TDP ekipleri 24 bin 863 kişiye ulaştı
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TDP ekipleri 24 bin 863 kişiye ulaştı

1 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ay içerisinde 24 bin 863 kişiyle bire bir görüşerek 9 bin 684 bilgilendirme broşürü dağıttı.

TDP ekipleri 24 bin 863 kişiye ulaştı, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ay içerisinde 24 bin 863 kişiyle bire bir görüşerek 9 bin 684 bilgilendirme broşürü dağıttı.


TDP Şube Müdürlüğünce 15 Temmuz 2019-15 Ağustos 2019 tarihleri arasında; 2019 ÇOGEP, 1845 Polis Korosu, Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim, Pencerem Kapım Güvenli Yapım, Sıcak Yuvam, Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım, Öğrencilerimiz Geleceğimiz, Trafikte Eğitimli Çocuklar, İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller, Emniyetle Engelsiz Yarınlar, Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım, At Çiftliği Projeleri ile TDP genel faaliyet ve çalışmaları yürütüldü.


15 Temmuz 2019 -15 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki TDP ekipleri proje, genel faaliyet ve çalışmalarında toplam 24 bin 863 kişiye ulaştı ve 9 bin 684 adet broşür, afiş, sticker bilgilendirme ve bilinçlendirme materyalleri dağıttı. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:12 Kaynak: İHA
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