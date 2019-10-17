Son Dakika Haberleri: TDP ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor
Son Dakika Güncel TDP ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor

TDP ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor

1 saat önce

Kayseri İl Emniyet müdürlüğü Toplum destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ay içerisinde 21 bin 553 kişiyle yüz yüze görüşürken, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 2 bin 990 adet broşür dağıttı.

TDP ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor, System.String[]

Kayseri İl Emniyet müdürlüğü Toplum destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ay içerisinde 21 bin 553 kişiyle yüz yüze görüşürken, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 2 bin 990 adet broşür dağıttı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 ÇOGEP, 1845 Polis Korosu, Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim, Pencerem Kapım Güvenli Yapım, Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım, Öğrencilerimiz Geleceğimiz, Trafikte Eğitimli Çocuklar, İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller, Emniyetle Engelsiz Yarınlar, Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım, At Çiftliği Projeleri ve TDP genel faaliyet ve çalışmaları yürütüldü. Projeler kapsamında vatandaşlar ile yüz yüze görüşen ekipler, vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler 1 ay içerisinde proje, genel faaliyet ve çalışmalarında toplam 21 bin 553 vatandaşa ulaşarak, 2 bin 990 adet broşür, afiş, sticker gibi bilgilendirme ve bilinçlendirme materyalleri dağıttı. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı
Son Dakika: Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekle girdi Milli Savunma Bakanlığı: Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın, zulüm bitiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:21:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TDP ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]