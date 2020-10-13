TDP ekipleri öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika

TDP ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

13.10.2020 10:03
TDP ekipleri öğrencileri bilgilendirdi, System.String[]

Kars'ta TDP ekipleri, yüz yüze eğitim başlamasıyla birlikte öğrencileri Korona virüs (Covid-19) salgından dolayı alınan tedbirlerle ilgili bilgilendirdi.

Kars'ta TDP ekipleri, yüz yüze eğitim başlamasıyla birlikte öğrencileri Korona virüs (Covid-19) salgından dolayı alınan tedbirlerle ilgili bilgilendirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) ekiplerince Verimli Köyü İlkokulu ve Ortaokulu ziyaret edildi.

Bir süre okul idareci ve öğretmenleriyle görüşen TDP ekipleri, daha sonra sınıflara geçti. Öğrenciler ile okuma etkinliği yapan polis, daha sonra öğrencileri 'Temel Güvenlik, Asayiş, Covid-19 ile ilgili maske-mesafe-temizlik ve 14 kural konularında bilgilendirme yaptı.

Okuma etkinliği sırasında TDP polisleri öğrencilerle birlikte sıralara oturarak kitap okudu, öğrencilere okumanın faydaları anlatıldı. Polis son olarak öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler verdi. - KARS

TDP ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
TDP ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
TDP ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
TDP ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, toplum, Kars, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam TDP ekipleri öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika

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