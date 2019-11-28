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TDP ekipleri vatandaşları asayiş konularında bilgilendirdi
6 saat önce
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri vatandaşları, asayiş konusunda bilgilendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:02 Kaynak: AA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri vatandaşları, asayiş konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İldem bölgesinde bulunan Genç KAYMEK tesislerinde düzenlenen programda, TDP ekiplerince vatandaşlara, güvenlik ve asayiş konularında bilgi verildi.
İl Emniyet Müdür yardımcısı Zafer Coşkun'un katılımıyla gerçekleştirilen programa, kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve 130 vatandaş katıldı.
Program, vatandaşların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.
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