TDP ekiplerinden siber suçlara ilişkin bilgilendirme çalışması - Son Dakika

- TDP ekiplerinden siber suçlara ilişkin bilgilendirme çalışması

GAZİANTEP - Toplum Destekli Polislik ekipleri, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik siber suçlarla ilgili bilgilendirme çalışması yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, son yıllarda artış gösteren siber suçlarla ilgili bilgilendirme faaliyetleri yaptı. TDP Şube Müdürlüğü ekiplerinin özellikle çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik yaptığı bilgilendirme çalışmalarında, internet ortamındaki sanal tehlikelerden nasıl korunması gerektiği ile ilgili broşürler dağıtıldı. Ekipler, özellikle dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen siber zorbalığın yol açtığı sonuçlara ilişkin de uyarılarda bulundu.

Vatandaşların, internet erişiminden vazgeçmeden sosyal medya hesaplarının güvenliği ve doğru kullanımına ilişkin açıklayıcı bilgiler de verildi.