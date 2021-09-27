TDP Erzurum İl Başkanı Kadir Genç'ten açıklama Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Erzurum İl Başkanı Kadir Genç, partilerinden istifa ettiğini açıklayan eski Erzurum İl Başkanı Kamil Çelik'in daha önce görevinden alındığını bildirdi.

Kadir Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Çelik ile partinin bir ilgisinin kalmadığını belirtti.

Açıklamada Genç, şu ifadelere yer verdi:

"Partimizce Erzurum İl Başkanlığı için daha önce görevlendirilen Kamil Çelik ve yönetimi 26 Temmuz 2021 tarihli Merkez Yönetim Kurulu toplantısında görevden alınmıştır. Aynı tarihte şahsım partimizin Erzurum İl Başkanlığı görevine atanmıştır. Çelik'in bu tarihten sonra parti ile herhangi bir ilişkisi kalmamış olup Çelik hakkında daha önceden savcılıkta suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu yapılanın TDP, il başkanlığımıza ve yönetimine yönelik karalama çalışması olduğunu kamuoyuna duyuruyoruz." diye konuştu.

Eski TDP Erzurum İl Başkanı Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partinin il ve 9 ilçe yönetimiyle istifa edip Memleket Partisi'ne geçtiklerini duyurmuştu.