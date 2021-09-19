Üye Girişi
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu

19.09.2021 18:12

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partilerinin vakti geldiği zaman en güçlü, kararlı ve verimli şekilde cumhurbaşkanı adayını kamuoyuyla buluşturacağını belirterek, "Ama partimizin ana görüşü başkanlık sistemi değil, demokratik parlamenter sistemdir.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partilerinin vakti geldiği zaman en güçlü, kararlı ve verimli şekilde cumhurbaşkanı adayını kamuoyuyla buluşturacağını belirterek, "Ama partimizin ana görüşü başkanlık sistemi değil, demokratik parlamenter sistemdir." dedi.

Partisinin Bolu İl Başkanlığını ziyaret eden Sarıgül, basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihinde ilk defa bir siyasi partinin genel başkanını partiye kayıtlı üyelerin seçtiğini söyledi.

Tam demokrasinin, tam değişimin geldiğini savunan Sarıgül, "Bu, partimizin kuruluş beyannamesinde yazıyor. Aklınıza şöyle bir şey gelebilir; 'Bu ileride değişebilir'. Hayır, bunu değiştiremeyiz çünkü TDP'nin anayasasında bu yazıyor. ve genel başkan partisini iki genel seçimde iktidara taşıyamıyorsa, görevi gençlere bırakıyor. O nedenle o da olmazsa olmazımızdır." dedi.

Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına değinen Sarıgül, "TDP, vakti saati geldiği zaman en güçlü, en kararlı, en verimli şekilde adayını kamuoyuyla mutlaka ve mutlaka buluşturacaktır. Ama TDP'nin ana görüşü başkanlık sistemi değil, demokratik parlamenter sistemdir." diye konuştu.

Sarıgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamalarına da değinerek şöyle devam etti:

"Bolu Belediye Başkanı'mızın niyetini, çalışmalarını biliyorum. O, kamuoyunda dikkat çekmek için bunu söylemiştir. Yoksa ben 'Su vermiyorum.' kelimesini Bolu Belediye Başkanı'nın söyleyeceğini asla tahmin etmem. Öyle bir şey de düşünmem. Çünkü ben de parlamenterlik yaptım. Bolu Belediye Başkanı'mız da parlamenterlik yaptı. Bir konuya dikkat çekmek üzerine söylenmiş sözlerdir. Yoksa Bolu Belediye Başkanı birisinin bir derdi, sıkıntısı olsa eminim ki herkesten daha fazla koşar."

" Afganistan'daki insanların Türkiye'ye gelmesine seyirci kalınmaması lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulunda konuşma yapacağını da anımsatan Sarıgül şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler, lafa, insan haklarına sıra geldiği zaman barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını dillerinden düşürmüyor. O zaman derhal sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda şu çağrıda bulunması lazım. Afganistan'dan gelenler Afganistan'ı, Pakistan'ı ve İran'ı geçiyor, kimse bir şey demiyor, topraklarımıza geliyor. Pakistan, İran bölgesinde tampon bölge oluşturulmalı. Bütün demokratik dünya buraya yardımcı olmalı. Biz de üzerimize düşeni yapmalıyız, o insanlara yardımcı olmalıyız. Ama o insanların tamamının Türkiye'ye gelmesine Avrupa Birliği'nin de Amerika'nın da seyirci kalmaması lazım. Türkiye'nin daha fazla göçü kaldırabilecek gücü kalmamıştır. Bu, doğru bir olay değildir."

Partililer, daha sonra genel başkanlarının belirlenmesi için kurulan seçim sandığında oy kullandı.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu

Türkiye Değişim Partisi, cumhurbaşkanı, Türkiye, Bolu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı 19:49 Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı 130 depremin ardından Kanarya Adaları'nda yanardağ patladı 19:23 130 depremin ardından Kanarya Adaları'nda yanardağ patladı Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok 19:13 Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok
Kanala düşen oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba boğuldu 18:36 Kanala düşen oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba boğuldu DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi 18:24 DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi Vitor Pereira, Rossi'ye kulübeyi gösterdi! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler 18:21 Vitor Pereira, Rossi'ye kulübeyi gösterdi! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi 15:57 Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi 15:50 Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi

Son Dakika Haberleri
18:25 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi
18:23 DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi
18:22 Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliden ilginç açıklama: Amacım dikkat çekmekti
18:21 Vitor Pereira, Rossi'ye kulübeyi gösterdi! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
18:20 Fatih Altaylı'dan olay paylaşım! Terim'in maaşından dem vurup oyuncu tercihlerine ateş püskürdü
18:19 Galatasaray, Süper Lig'de kayıp! Sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu
17:35 Niğde'de 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu
17:16 Gustavo Assunçao, Alanya maçı öncesi oyun tarzından bahsetti! Galatasaray'a ilaç olması bekleniyor
17:15 Aralında gerginlik kalmadı! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı
17:14 Rıdvan Dilmen, Alanya maçının ilk yarısını değerlendirdi! ''Fatih Terim'in hatasından döndü'' dedi
Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'yı yerin dibine soktu: Hakikaten tuhaf Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'yı yerin dibine soktu: Hakikaten tuhaf         
20:07
Galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Taraftarlar istifaya çağırıyor Galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Taraftarlar istifaya çağırıyor         
19:38
Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi         
19:15
Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj         
18:49
10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi         
18:26
Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliden ilginç açıklama: Amacım dikkat çekmekti Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliden ilginç açıklama: Amacım dikkat çekmekti         
18:23
Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak         
17:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı         
15:55
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti         
14:31
Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu         
14:20
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu         
09:46
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 20:16:44. #1.11#
SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement