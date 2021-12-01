TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Dünya Engelliler günü dolayısıyla Darülaceze'yi ziyaret etti.

Darülaceze sakinleriyle bir araya gelen Sarıgül, ziyarette ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'de çok sayıda engelli vatandaş olduğunu, bu nedenle "Engelliler Bakanlığı"nın kurulmasını elzem olarak gördüğünü söyledi.

Sargül, "Engelliler haftasında özel sektörde çalışan engelli kardeşlerimize bir gün izin verilerek, o gün onların mutlu olması sağlanmalı" dedi.

Ülkede engellilere sahip çıkmanın vicdani bir görev olduğunu belirten Sarıgül, şunları ifade etti:

"Engelli yurttaşlarımızın sadece ekonomik sorunlar yok, sosyal sorunları da var. Bütün yurttaşlarımdan ricam, engelli komşunuz var ama komşunuzu ziyaret etmelisiniz. O komşunuzla mutlaka görüşmelisiniz. Görme engelli bir kardeşimizi gördüğümüz zaman ona mutlaka yardımcı olmalıyız. Hepimiz potansiyel engelliyiz. Yarın sabah ne olacağımızı Allah'ımızdan başka kimse bilemez. O nedenle mutlaka engelli yurttaşlarımıza yardım yaparken onlara hissettirmeden, onlara sevgi dolu bakışlarımızla yardımcı olmamız lazım."

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de Sarıgül'ün belediye başkanlığı yaptığı dönemde de Darülaceze'ye ayrı bir ilgi, alaka gösterdiğini söyledi.

Cebeci, Darülaceze'nin 126 yıldır dezavantajlı insanlara hizmet veren bir kurum olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gönlümüz istiyor ki bütün siyasi parti temsilcileri, iş adamları, sporcular, sanatçılar Darülaceze'ye gelsin, ilgi ve alaka göstersin. Çünkü buraya ilgili ve alaka ne kadar artarsa buradaki insanların mutluluğu artar. Burada bizim gücümüz artar, biz de insanlara daha fazla hizmet verme imkanı bulmuş oluruz, ülkemizde herhangi bir engelli, zorluk ve sıkıntı yaşamaz."

Devletin büyük desteğiyle sadece kurumlarda değil, evlerde de binlerce, on binlerce insana hizmet verildiğini aktaran Cebeci, "Avrupa'yı bu noktada aşmış bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Avrupa'dan gelenler Türkiye'deki dezavantajlı insanlara yapılan hizmeti maddi, manevi gıptayla seyrediyorlar." dedi.