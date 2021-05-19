TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "Fındığı dalda bırakmayacağız" - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "Fındığı dalda bırakmayacağız"

19.05.2021 18:40
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül:

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, fındığa hak ettiği değeri vereceklerini belirtti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, fındığa hak ettiği değeri vereceklerini belirtti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Sarıgül, Altınordu Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek önünde gazetecilere açıklama yapan Sarıgül, fındığın dalda kalmasının umutların da havada kalması anlamına geldiğini söyledi.

Türkiye Değişim Partisi'nin iktidarında lisanslı depoculuğu açacaklarını ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"Lisanslı depoculuğu sadece bakanlığımız açacak. Yurttaşlarımızın fındığı köyde kalmayacak, erken satılmayacak. Fındık hak ettiği değeri bulacak. Fındık dalda kalırsa umutlar havada kalır. Biz fındığı dalda bırakmayacağız. Fındığın siyaseti olmaz. Fındıktan asla siyaset yaptırmayacağız. Fındığın rakamı geldiği zaman bütün siyasi partileri çağıracağım, hepsiyle başbakanlıkta konuşacağım ve mutlaka fındığa hak ettiği değeri vererek Ordu'daki, Giresun'daki, Karadeniz'deki binlerce yurttaşımızın yüzünü güldürmeyi Allah'ım inşallah bizlere ve Türkiye Değişim Partimize kısmet edecek."

Yeni tip koronavirüs sürecinde yoğun çaba sarf eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Sarıgül, sağlık çalışanlarının ekonomik beklentisinin olduğunu, bunun yerine getirilmesini Ankara'dan önemle beklediğini aktardı.

Bu günün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olduğunu anımsatan Sarıgül, şöyle devam etti:

"Gençlerin hiçbir endişesi olmasın. Korkmadan, çekinmeden sorunlarınızı anlatın. Çünkü Türkiye değişiyor, Türkiye Değişim Partisi gençlerin, toprağına bağlı olan, hudut ve bayrak birliği diyen tüm yurttaşlarımızın partisi olacak. Türkiye Değişim Partisi, Atatürk milliyetçiliğini savunan, inançlara saygılı, laikliği önde tutan, Cumhuriyetimizin değerlerini lafta değil icraatta koruyan, geliştirip güçlendiren, Türkiye'nin inşallah en demokratik kitle partisi olacak. Bayrak, toprak diyen bütün yurttaşlarımızı Türkiye Değişim Partimize bekliyorum. Türkiye Değişim Partisi vicdandır, adalettir. Sol ve sağ bir parti değildir. Sağ elimiz ile sol elimimizi 'vicdan' diyerek birleştiriyoruz, vicdan ve adalet diyen bütün yurttaşlarımızı partimize bekliyorum."

Sarıgül, daha sonra muhtarlarla görüştü.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Fındığı dalda bırakmayacağız
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Fındığı dalda bırakmayacağız
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Fındığı dalda bırakmayacağız
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Fındığı dalda bırakmayacağız
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Fındığı dalda bırakmayacağız

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: 'Fındığı dalda bırakmayacağız' - Son Dakika


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