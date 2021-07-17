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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "Fındığın ulusal ürün olduğuna inanan bir siyasi partiyiz" - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "Fındığın ulusal ürün olduğuna inanan bir siyasi partiyiz"

17.07.2021 16:35
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül:

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, fındığın ulusal bir ürün olduğuna inandıklarını belirterek, "Fındık borsasını yabancılar tayin etmeyecek.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, fındığın ulusal bir ürün olduğuna inandıklarını belirterek, "Fındık borsasını yabancılar tayin etmeyecek. Fındık borsasını mutlaka ve mutlaka biz tayin edeceğiz ve ona göre de çalışmalarımızı yapacağız." dedi.

Sarıgül, partisinin Ordu'da bir otelde düzenlenen il kongresine katıldı.

Kongrenin ardından oteldeki dinlenme odasında baygınlık geçiren Sarıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerek sabah 5'te kalkmamız, daha sonra 7 kilometre koşmamız, sonra da fazla kahvaltı yapmadan uçağa binip buraya gelmemiz, tabii bir şehir turu atmamız, bulunduğumuz salondaki yurttaşlarımızın da sağ olsun yoğun ilgisi, bu sıcak hava olunca da biraz bir tansiyon düşüklüğü oldu. Gözlerim bir an karardı ama Allah'ıma hamdolsun bütün dostlarımın da büyük desteğiyle şu anda gayet iyi ve gayet formdayım." diye konuştu.

Fındıkta hasat dönemine kısa bir süre kaldığına işaret eden Sarıgül, "Bir parti diyor ki 'şu kadar rakam olsun', bir parti diyor ki 'şu kadar rakam olsun'. Bizim mantığımız bu değil, bizim mantığımız doğrusu ne ise onu yapmamız lazım. Fındık dalda kalırsa hiç kimseye faydası olmaz." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, fındığın Karadeniz'in en önemli ürünlerinden olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"O nedenle fındığın dalda kalmaması lazım. Biz fındığın ulusal bir ürün olduğuna inanan bir siyasi partiyiz ve fındık borsasını yabancılar tayin etmeyecek. Fındık borsasını mutlaka ve mutlaka biz tayin edeceğiz ve ona göre de çalışmalarımızı yapacağız. Fındığımızın dünya pazarlarına çıkması için de müthiş bir çalışma yapacağız."

"(Erken seçim) Bırakın zamanında yapılsın"

Bir gazetecinin erken seçimle ilgili sorusu üzerine Sarıgül, parti olarak ağustos ayının sonu eylülün birinci veya ikinci haftası yapacakları kurultaydan sonra seçime hazır hale geleceklerini söyledi.

Sarıgül, öğrencilerin her sene, siyasetçilerin ise dört yılda bir karne aldığını belirterek şunları kaydetti:

"O zaman çok fazla mazerete de gerek yok. Bırakın zamanında yapılsın. Yarın öbür gün demesinler ki 'şöyle oldu da böyle oldu da şu oldu da bu oldu da.' Türkiye Değişim Partisi olarak biz seçimlerin zamanında yapılmasını arzu ederiz ama ağustos ayından sonra, büyük kurultayımızdan sonra yapılacak her seçime hazırız. Türkiye'de çok olağanüstü şartlar yoksa seçimlerin zamanında yapılması, Türkiye Değişim Parti'mizin ana görüşüdür ama çok olağanüstü şartlar varsa da bütün siyasi partilerin bir araya gelip erken seçim kararı üzerinde konuşulması lazım."

"Livaneli, derhal Bülent Ecevit'ten özür dilesin"

Sarıgül, Zülfü Livaneli'nin eski başbakan Bülent Ecevit ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "Sayın Livaneli, insanlık suçu işlemiştir. Sayın Zülfü Livaneli, gerçekten kendisine yakışmayan bir konuşma yapmıştır. Zülfü Livaneli mezhepçilik yapmıştır, bölgecilik yapmıştır." dedi.

Devletine bağlı, dürüstlük timsali Ecevit için Livaneli'nin sarf ettiği sözleri şiddetle reddettiğini vurgulayan Sarıgül, "Sayın Zülfü Livaneli lütfen kendisine gelsin. Derhal Bülent Ecevit'ten özür dilesin. Bunu dilemediği sürece Türkiye Değişim Partisi olarak konunun takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Fındığın ulusal ürün olduğuna inanan bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Fındığın ulusal ürün olduğuna inanan bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Fındığın ulusal ürün olduğuna inanan bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Fındığın ulusal ürün olduğuna inanan bir siyasi partiyiz
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Fındığın ulusal ürün olduğuna inanan bir siyasi partiyiz

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Fındık, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: 'Fındığın ulusal ürün olduğuna inanan bir siyasi partiyiz' - Son Dakika


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