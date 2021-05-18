TDP Genel Başkanı Sarıgül: "19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım" - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım"

18.05.2021 13:45

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım" "Türkiye milletvekilliği son derece önemlidir" "Çare Değişim'de" ANKARA - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım. Bandırma Vapuru önünde Ata'nın manevi huzurunda tekrar söz vereceğim.

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım"

"Türkiye milletvekilliği son derece önemlidir"

"Çare Değişim'de"

ANKARA - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım. Bandırma Vapuru önünde Ata'nın manevi huzurunda tekrar söz vereceğim. Bu aziz milleti özgür günlere ulaştırıncaya kadar, ay yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandıracağız" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, "Pandemiyi atlatmamızın koşulu; iktidarın tamamen şeffaf, gerçekçi bir şekilde aşılama sürecini bütün ulusumuzla paylaşmalıdır. Birçok Avrupa ülkesi aşılama işlemini bitirdi ya da yüzde 80'ini tamamladı. Ülkemizde ne kadar aşı vardır? Ne kadar süre içerisinde aşılanma bitirmesi hedeflenmelidir? Aşı alımında ekonomik zorluklar var mıdır? Şayet böyle zorluklar varsa ulus olarak bir araya gelip büyük bir dayanışma kampanyasıyla 150 milyon aşıyı ulusumuz alacak güce sahiptir. Bu süreç, açık ve net olmazsa, süreci atlatmak zor gözüküyor. Çözüm; bütün yurttaşlarımızın süratle aşılanmasıdır. AK Parti iktidarını bu konuda daha şeffaf olmaya, açık olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye milletvekilliği son derece önemlidir"

Türkiye Milletvekilliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, "Türkiye Milletvekilliği son derece önemlidir, ülkemizdeki bütün siyasi partiler bir araya gelerek, Türkiye Milletvekilliği konusunda bütün düşüncelerin parlamentoda temsil edilmesi, teşkilatlara daha fazla yer açılması, demokraside hiçbir oyun hiçbir görüşün parlamento dışında kalmaması açısından TDP olarak Türkiye milletvekilliği çağrımızı bir kez daha yeniliyoruz. Helallik, inançlarımıza göre önemlidir ama bir siyasi kullandığı zaman haklı olarak farklı yerlere çekilebiliyor. Biz TDP olarak, iktidar hata yapsın da bunun üzerine dünya kuralım mantığında değiliz. Ancak AK Parti iktidarı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kiracılarından pandemi süresi içerisinde kira almamalıdır, kısa çalışma ödeneği pandemi süresi içerisinde mutlaka devam ettirilmelidir. Sağlık çalışanlarının ekonomik beklentisi mutlaka yerine getirilmelidir. Bunların yapılmasını beklemekteyiz" diye konuştu.

"Çare Değişim'de"

Türk siyaseti için taze bir kan gerektiğini belirten Sarıgül, "İşte Atatürk'ün dediği gibi 'Bu ahval ve şerait içinde dahi' vazifemiz, çare bulmaktır. Çare yeni projelerdir. Ülkemizin sorunlarına çözüm için bizde çare var. Çare, taze kan, enerji dolu yeni kadrolardır, bizde var. Çare Değişim'de. Halkımız da bunu gördü ve anketleri lütfen iyi takip edin. 4 buçuk aylık bir parti olarak, yıllanmış partilerin hepsinin üstünde görünüyoruz. İnşallah kurultayımızı temmuz ayında yaptıktan sonra ülkenin umutla, özlemle, güvenle beklenen partisi biz olacağız" açıklamasında bulundu.

"19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da olacağını söyleyen TDP Genel Başkanı Sarıgül şunları kaydetti:

"Biz Türkiye Değişim Partisi olarak, Atatürk'ü sadece anmakla yetinemeyiz. Biz Ata'mızın ilkelerini her zaman savunmaya korumaya devam edeceğiz. Yarın 19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım. Bandırma Vapuru önünde Ata'nın manevi huzurunda tekrar söz vereceğim. Bu aziz milleti özgür günlere ulaştırıncaya kadar, ay yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandıracağız. Gençlerimizi, kendi topraklarında taçlandıracağız. Hiçbir genç gözünü yurt dışına dikmeyecek. Beyin göçünü mutlaka önleyecek, üniversite gençliğini kredi borcu ayıbından kurtaracağız.

TDP olarak, Türkiye'ye tam adaleti, eşitliği, kardeşliği biz getireceğiz. Bu 19 Mayıs şahit olsun ki, keskin kutuplaşmayı ortadan kaldıracağız. El ele, omuz omuza, her 19 Mayıs'ta özgürlük türküleri söyleyecek, birlikte halaylar çekeceğiz. İstikbalimiz, yarınlarımız sevgili gençlerimizin bayramını Samsun'da kutlayacağız."

TDP Genel Başkanı Sarıgül: 19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım
TDP Genel Başkanı Sarıgül: 19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım
TDP Genel Başkanı Sarıgül: 19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım
TDP Genel Başkanı Sarıgül: 19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım

Bandırma Vapuru, Türkiye, Samsun, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül: '19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım' - Son Dakika


Son Dakika

Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor Barış Murat Yağcı'dan kafa karıştıran Nisa Bölükbaşı açıklaması: Ayrılmadık ilişkimiz uzaktan devam ediyor Barış Murat Yağcı'dan kafa karıştıran Nisa Bölükbaşı açıklaması: Ayrılmadık ilişkimiz uzaktan devam ediyor Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu

Son Dakika Haberleri
14:23 Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!
14:11 Milli Savunma Bakanlığı "Saat 14.30'u bekleyin" dedi: Teröristler için bir mesajımız var
14:04 Seren Serengil'den mayolu cesur poz!
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor
13:50 Belçika Büyükelçisinin eşi tezgahtara saldırdı, Belçika ve Güney Kore hattında kriz yaşandı
13:37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz
13:28 Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu
13:21 Araplar İsrail'e karşı neden tek ses olamıyor? İşte Arap milliyetçiliğinin bilinmeyenleri
12:53 Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi
12:49 Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı
Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor! Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor!         
14:25
Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı "Saat 14.30'u bekleyin" dedi: Teröristler için bir mesajımız var         
14:11
Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Seren Serengil'den mayolu cesur poz!         
14:05
Belçika Büyükelçisinin eşi tezgahtara saldırdı, Belçika ve Güney Kore hattında kriz yaşandı Belçika Büyükelçisinin eşi tezgahtara saldırdı, Belçika ve Güney Kore hattında kriz yaşandı         
13:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz         
13:38
Osmanlının ilk kibrit fabrikası satışa çıkarıldı: Değeri ise 70 milyon lira! Osmanlının ilk kibrit fabrikası satışa çıkarıldı: Değeri ise 70 milyon lira!         
13:08
Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım         
12:31
Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş         
11:53
Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir         
11:38
Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız         
11:15
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
"Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü! Son sözü ise "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu         
10:55
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi         
10:50
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi         
09:53
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti         
21:44
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 14:33:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TDP Genel Başkanı Sarıgül: "19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement