TDP Genel Başkanı Sarıgül, Aksaray'da cezaevi önünde "af çağrısı"nı yineledi - Son Dakika
Üye Girişi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Aksaray'da cezaevi önünde "af çağrısı"nı yineledi

19.07.2022 14:52

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlara genel af çağrısını yineledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlara genel af çağrısını yineledi.

Ziyaret programı kapsamında Aksaray'a gelen Sarıgül, Aksaray T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, af çağrısının siyasi değil, vicdani bir çağrı olduğunu söyledi.

Cezaevlerinde doğum yapan 3 binin üzerinde anne olduğunu ifade eden Sarıgül, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar daha yaşamla buluşamadılar. Yaklaşık 10 binin üzerinde çocuk var ve yaşları 1-6 arasında. Bunların babaları ile görüşme imkanları olmadı. Uyuşturucu kullanmaktan dolayı binlerce gencimiz cezaevlerinde. 250 binin üzerinde kader mahkumu var. Bu kader mahkumlarının anneleri için, babaları için, çocukları için affet Türkiye'm. Affet Türkiye'm çağrımız toplumsal barış içindir. Kardeşlik hukuku içindir. Affet Türkiye'm çağrımızda bayrağımıza, toprağımıza ve vatanımıza karşı suçlar kesinlikle söz konusu değildir. Özellikle kadın cinayetleri, çocuklarımıza karşı işlenmiş suçlar, gençlerimizi uyuşturucu batağına bulaştıran o baronlar bu çağrımızın dışındadır. Bizim devletimiz şefkatli devlettir, bereketlidir, merhametlidir, vicdanlıdır. Devletimizin, bu çağrımıza en güzel şekilde cevap vereceğine inanıyorum."

Açıklamasının devamında ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarısına değinen Sarıgül, "Bir NATO ülkesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne 'Biz sana F-16'ları veririz ama Yunanistan'a karşı kullanamazsın' demesi kabul edilebilir bir olay değildir. Çanakkale'de, Kocatepe'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da benim atalarım mücadele verirken F-16'lar yoktu. Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattığımız zaman F-16'lar yoktu." diye konuştu.

YORUMLAR
500
MUSTAFA SARIGÜL'DEN 'GENEL AF' ÇAĞRISI MUSTAFA SARIGÜL'DEN 'GENEL AF' ÇAĞRISI Mustafa Sarıgül Eskişehir'den Af Çağrısı Yaptı : 'Af Talebimiz Siyasi Bir Talep Değil, Vicdani Bir Talepdir' Mustafa Sarıgül Eskişehir'den Af Çağrısı Yaptı : 'Af Talebimiz Siyasi Bir Talep Değil, Vicdani Bir Talepdir'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül, Aksaray'da cezaevi önünde 'af çağrısı'nı yineledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:05 Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın!
17:05 CHP'li Engin Altay'dan AK Partilileri sinirlendirecek KYK açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun çıkışı telaşlandırdı
16:59 Ailesiyle yolda yürüyen kadın bacağından kurşunlandı! O anlar saniye saniye kamerada
16:56 Köprülü kavşak çalışması sırasında korkunç kaza! Yüksek gerilim hattına temas eden talihsiz adam alevlerin ortasında kaldı
16:40 Galatasaray son durumu KAP'a bildirdi! Mostafa Mohamed Nantes'a gidiyor
16:29 Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?
16:16 İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü
16:08 İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi
16:06 Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir
15:55 Soktuğu insanı saniyeler içinde öldüren zehirli karınca! Türkiye'de şu ana kadar görülmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 17:17:56. #1.11#
SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Aksaray'da cezaevi önünde "af çağrısı"nı yineledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement