TDP Genel Başkanı Sarıgül, Aksaray'da cezaevi önünde "af çağrısı"nı yineledi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlara genel af çağrısını yineledi.

Ziyaret programı kapsamında Aksaray'a gelen Sarıgül, Aksaray T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, af çağrısının siyasi değil, vicdani bir çağrı olduğunu söyledi.

Cezaevlerinde doğum yapan 3 binin üzerinde anne olduğunu ifade eden Sarıgül, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar daha yaşamla buluşamadılar. Yaklaşık 10 binin üzerinde çocuk var ve yaşları 1-6 arasında. Bunların babaları ile görüşme imkanları olmadı. Uyuşturucu kullanmaktan dolayı binlerce gencimiz cezaevlerinde. 250 binin üzerinde kader mahkumu var. Bu kader mahkumlarının anneleri için, babaları için, çocukları için affet Türkiye'm. Affet Türkiye'm çağrımız toplumsal barış içindir. Kardeşlik hukuku içindir. Affet Türkiye'm çağrımızda bayrağımıza, toprağımıza ve vatanımıza karşı suçlar kesinlikle söz konusu değildir. Özellikle kadın cinayetleri, çocuklarımıza karşı işlenmiş suçlar, gençlerimizi uyuşturucu batağına bulaştıran o baronlar bu çağrımızın dışındadır. Bizim devletimiz şefkatli devlettir, bereketlidir, merhametlidir, vicdanlıdır. Devletimizin, bu çağrımıza en güzel şekilde cevap vereceğine inanıyorum."

Açıklamasının devamında ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarısına değinen Sarıgül, "Bir NATO ülkesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne 'Biz sana F-16'ları veririz ama Yunanistan'a karşı kullanamazsın' demesi kabul edilebilir bir olay değildir. Çanakkale'de, Kocatepe'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da benim atalarım mücadele verirken F-16'lar yoktu. Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattığımız zaman F-16'lar yoktu." diye konuştu.