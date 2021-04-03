TDP Genel Başkanı Sarıgül, Antalya'da gençler ve kadınlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, herkesin gönlünde sevgi üzerine dünyalar kuracaklarını belirterek "Bizim partimiz iyilik, merhamet ve şefkat partisi olacak." dedi.

Sarıgül, Antalya'daki bir otelde partisince gerçekleştirilen "Değişim kadınları ve değişim gençleri Antalya'da buluşuyor" etkinliğinde, Türkiye'de değişimi gerçekleştirecek tek parti olduklarını söyledi. Türkiye'de mevcut iktidardan görevi teslim almak için canla başla çalıştıklarını aktaran Sarıgül, milletin sesi olacaklarını bildirdi.

Hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşların gönlünü almak için kapı kapı dolaşacaklarını anlatan Sarıgül, şöyle devam etti:

"Yurttaşlarımızın gönlünde sevgi üzerine dünyalar kuracağız. Bizim partimiz iyilik, merhamet ve şefkat partisi olacak. İktidarımızda kadınlar, gençler işsiz kalmayacak. Aile içi huzur sağlanacak. Kadına yönelik her türlü şiddete son vermek için canla başla çalışacağız. Çözümler üreteceğiz. Eğitimde fırsat eşitliği olsa, mezunların iş bulma sıkıntısı olmasa geleceğe umutla bakabilse hiçbir gencimiz ülkesini, anasını babasını terk etmez. Beyin göçü olmaz. Parası olmadığı için okula gidemeyen bir tek gencimiz dahi kalmayacak. Çağımızın gerektirdiği değişimleri, Avrupa'daki gençlerle birlikte aynı hızda ülkemizdeki gençler de yaşayacak."

Sarıgül, iktidar yolunda gençler ve kadınlarla alın teri, özgürlük için yola çıktıklarını vurgulayan Sarıgül, sorun değil çözüm üreteceklerini kaydetti.