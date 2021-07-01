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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Antalya'da iki kardeşin istismar edilmesini kınadı - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Antalya'da iki kardeşin istismar edilmesini kınadı

01.07.2021 15:41

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Elmalı davası" olarak yansıyan Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismar edilmesini kınadığını bildirdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Elmalı davası" olarak yansıyan Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismar edilmesini kınadığını bildirdi.

Sarıgül, partisinin Kurucular Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çocuk istismarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Sarıgül, "Yapılan çirkin fiilleri nefretle kınıyoruz. Biz kadına şiddeti nasıl önleriz diye gece gündüz çalışırken, şimdi de ne yazık ki çocuk istismarı ile ülkemiz dalgalanmakta ve böylesine olaylar bizi derinden üzmektedir." diye konuştu.

İstismarın insanlık suçu olduğuna dikkati çeken Sarıgül, çocuklara dokunmanın en büyük günah olduğunu vurguladı.

Parti olarak istismar ve kadına şiddet konularını çözmek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Sarıgül, şöyle devam etti:

"Bu işin, siyasi bir yönü ve partisi yoktur. Bu, bir insanlık suçudur. Gelin el birliği ile çare arayalım, çözüm bulalım. Yoksa hiç kimse ülkemizde 'Ben insanım' diye dolaşmasın. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak, Allah korkusu olan kullar ve insan sevgisi ile iç içe olan bir siyasi parti olarak, kadına şiddeti, çocuk istismarını önleyemezsek, buna çözüm bulamazsak, iktidar da siyaset de bize haram olsun."

Kısa çalışma ödeneği

Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine karşı istihdamı korumak için geçen yıl martta başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasının bugün son bulmasını eleştiren Sarıgül, yoksulluğun arttığını, sosyalleşmenin azaldığını öne sürdü.

Uygulamanın son bulmasıyla işten çıkartmaların yaşanacağına işaret eden Sarıgül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşten çıkarma yasağı kalkarsa inanın ki 2,5 milyon yurttaşımız işsizlikle karşı karşıya kalacak. Kısa çalışma ödeneği ödenmezse milletimiz ne yiyecek, ne içecek? Milletimiz, inanın ki bir ekmeği almakta zorlanıyor. Ben geziyorum, artık yurttaşlarımızın gülmeyi unuttuğunu da görüyorum. İktidarın kapısı artık milletimize kapandı, değişimin kapısı milletimize sonuna kadar açık olacak."

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Antalya'da iki kardeşin istismar edilmesini kınadı
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Antalya'da iki kardeşin istismar edilmesini kınadı
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Antalya'da iki kardeşin istismar edilmesini kınadı
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Antalya'da iki kardeşin istismar edilmesini kınadı

Türkiye Değişim Partisi, Kısa çalışma ödeneği, Mustafa Sarıgül, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül, Antalya'da iki kardeşin istismar edilmesini kınadı - Son Dakika


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