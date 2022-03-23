Sarıgül: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Çavuşoğlu'nun izlemiş olduğu politikayı son derece olumlu buluyorum - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 6 muhalefet partisinin bir araya gelmesine ilişkin, "Anayasanın ilk dört maddesinin değişmez olduğunu, bu altılı masanın açıklaması lazım. Önemli ölçüler içerisinde inançlara saygının, laikliğin mutlaka açıklanması lazım." dedi.

Sarıgül, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle JW Marriott Otel'de kahvaltıda bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'yi yakından ilgilendiren Rusya-Ukrayna savaşının, bir ülkenin başka bir ülkeyi işgal etme girişimi ve uluslararası hukukunun da hiçe sayılması anlamına geldiğini ifade eden Sarıgül, "Amerika Birleşik Devletleri'nin derin devleti Trump'ı gönderdi, 'Amerika dünyaya dönüyor' diyen Biden, bu oluşumları başlattı. Ukrayna kurban edildi, Rusya tuzağa düştü." diye konuştu.

Mustafa Sarıgül, Amerika'nın asıl hedefinin ve rakibinin Rusya değil, Çin olduğunu savundu.

"TDP, demokratik parlamenter sistemden yana"

Türkiye'de iç siyasetin ittifaklar siyaseti haline dönüştüğünü öne süren Sarıgül, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanarak Meclis'e getirilen "Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin görüşlerini dile getirdi.

TDP'nin önerilerini sıralayan Sarıgül, "TDP, demokratik parlamenter sistemden yanadır.

Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıdan yanadır." ifadesini kullandı.

Sarıgül, yüzde 7'lik seçim barajını içeren seçim kanunu teklifini demokratik bulmadığını, dünyada bazı ülkelerde seçim barajlarının yüzde 1-3 arasında olduğunu vurguladı.

Milletvekili adaylarını genel başkanların değil partilere kayıtlı üyelerin seçmesi gerektiğini dile getiren Sarıgül, tercihli oy sistemine geçilmesini istedi.

Milletvekili sayısının 500'e indirilmesini ve 100 üyeden oluşan Türkiye milletvekilliği sistemi kurulmasını öneren Sarıgül, belediye başkanlığı seçimlerinin iki turlu yapılması gerektiğini kaydetti.

Parlamentoda seçim sistemi üzerinde bütün partilerin uzlaşması, seçimlerden önce sistemin artık konuşulmaması gerektiğini belirten Sarıgül, "Parlamentoda bulunan ve bulunmayan bütün partilerden görüş alınarak bir kereye mahsus olmak üzere Türkiye seçim sistemini yapmalı ve bir daha da konuşmamalı." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin kendine yeten bir ülke olduğunu vurgulayarak, üretimin önemine işaret eden Sarıgül, gıda ve enerjide dışa bağımlı kalınmaması, ihracatın artırılması gerektiğine dikkati çekti. Sarıgül, "Yapmamız gereken ekonomik reformun adı, ekonomik milliyetçiliktir." görüşünü paylaştı.

Seçim barajı

TDP Genel Başkanı Sarıgül, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Seçim barajı yüzde 7 olursa partiniz ittifaklarla ilgili kararını değiştirecek mi? Hangi koşullarda seçime girmeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna

Sarıgül, şu yanıtı verdi:

"Türkiye'de 1,5 yıldır muhalefet partileri ofsayda düşüyor. 1,5 yıldan beri televizyonlarda ne konuşuluyor? Kim kimle ittifak yapacak? Hangi ittifakın adayı kim olacak? O nedenle bunu daha çok erken buluyoruz. Seçimlere yaklaşık 1,5 sene var. Bunların yerine elektrik faturalarını, doğal gazı, siyasal, sosyal, ekonomik sıkıntıları konuşmak isteriz."

"Rusya-Ukrayna savaşında izlenen politikayı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Sarıgül, "Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun izlemiş olduğu politikayı son derece olumlu buluyorum. Özellikle iki ülke dışişleri bakanlarının Antalya'da buluşmasını, Türkiye'nin bütün dünyaya verdiği mesaj açısından son derece kıymetli buluyorum." diye konuştu.

Sarıgül, "6 muhalefet partisinden gelen daveti kabul eder misiniz?" sorusunu ise "Anayasanın ilk dört maddesinin değişmez olduğunu, bu altılı masanın açıklaması lazım. Önemli ölçüler içerisinde inançlara saygının, laikliğin mutlaka açıklanması lazım. Cumhuriyetin değerlerinin güçlendirilmesi gerektiğinin açıklanması gerekir. Alacağımız herhangi bir davetle TDP olarak kimseyle görüşmeyiz diye bir mantığımız olmaz, biz herkesle görüşürüz." diye yanıtladı.

Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi tartışmaları

"Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi"

tartışmalarının hatırlatıldığı Sarıgül, "Suriyeliler ülkelerinden buraya gönül rızasıyla gelmedi. Bunun için şartların oluşmasını sağlamamız lazım. Avrupa Birliğinin, Suriyelilere kucak açmamasını kınıyorum." dedi.

Mustafa Sarıgül, "'Suriyelileri gönderiyorum dediğim zaman buradaki 55 milyondan oy alırım' demek bizim vicdanımızla bağdaşmaz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı konusu

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı adayı mı yoksa çoklu adayı mı desteklersiniz?" sorusu üzerine Sarıgül, bunu konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti.

Sarıgül, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday belirleme konusunda dengelerin değişme ihtimali olduğunu dile getirerek, "Vakti saati geldiği zaman ben buna tek başıma karar veremem, il başkanlarımızla, teşkilat başkanlarımızla en hayırlı kararı veririz." diye konuştu.

Bugüne kadar bütün hayallerinin gerçekleştiğini anlatan Sarıgül, "Şimdi en büyük hayalim sizi inşallah başbakanlıkta karşılamak istiyorum." sözlerini sarf etti.

TikTok paylaşımları

Sosyal medyada paylaştığı videolara yönelik değerlendirmelere ilişkin bir soruya karşılık Sarıgül, "Alışılagelmiş ve Kaf Dağı'ndan gelen bir siyasetçi olmadığı" yanıtını verdi.

Sarıgül, "Kızdılar, bağırdılar. 'Nedir bu TikToklar' dediler. Şimdi bakıyorum bir sürü genel başkan TikTok'a girmek istiyor ama TikTok'un ruhunu kavrayamadığı için de çoğunun giremediğini görüyorum." dedi.

Gençlerin içerik ürettiğini ve bunların peşinde koştuğunu dile getiren Sarıgül, gelecek günlerde ziyaret edeceği yerlerden paylaşım yapmaya devam edeceğini aktardı.