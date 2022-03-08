TDP Genel Başkanı Sarıgül basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül basın toplantısı düzenledi Açıklaması

08.03.2022 12:34
TDP Genel Başkanı Sarıgül basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Kadın yoksulluğunu önlemek için hiçbir geliri olmayan kadınlara yurttaşlık geliri olarak asgari ücret tutarında bir aylık verilmesinin şart olduğunu görüyoruz.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Kadın yoksulluğunu önlemek için hiçbir geliri olmayan kadınlara yurttaşlık geliri olarak asgari ücret tutarında bir aylık verilmesinin şart olduğunu görüyoruz." dedi.

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Sarıgül, Dünya Kadınlar Günü'nün bir mücadele günü olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Kadınların, haklarını alma mücadelesinde yanlarında olduklarını dile getiren Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi iktidarında, İstanbul Sözleşmesi'ni çok az revizyonla baştan yürürlüğe sokacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadınlarımıza eşit düzeyde istihdam olanaklarını yüzde 100 sağlayacağız. Kadınlara yönelik projelere, Türkiye Değişim Partisi iktidarında mutlaka öncelik vereceğiz. Kadın yoksulluğunu önlemek için hiçbir geliri olmayan kadınlara yurttaşlık geliri olarak asgari ücret tutarında bir aylık verilmesinin de elzem olduğunu ve şart olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül, İstanbul'da iki kadının başörtülü oldukları gerekçesiyle restorana alınmadıkları iddiasıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Türkiye Değişim Partisi olarak bunu kınıyoruz. Başı açık olan kardeşim de bizim, başı kapalı olan kardeşim de bizim. Barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını savunuyorsak hiçbir vatandaşımız giyiminden dolayı, kuşamından dolayı kesinlikle ve kesinlikle hor görülmemelidir, kimse tarafından sorgulanma hakkına sahip değildir."

TDP Genel Başkanı Sarıgül basın toplantısı düzenledi Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül basın toplantısı düzenledi Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül basın toplantısı düzenledi Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül basın toplantısı düzenledi Açıklaması

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Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Asgari Ücret, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika


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