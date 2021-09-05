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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çorum'da partisinin il kongresine katıldı - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çorum'da partisinin il kongresine katıldı

05.09.2021 16:38

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz reform yapan bir partiyiz.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz reform yapan bir partiyiz. Kurucularımız, 'iki dönem partiyi iktidara taşıyamayan genel başkan görevini bırakır' diye yazdılar. Onu yazarken de herhalde bana güvendiler. Ben de söz veriyorum. İki döneme kalmadan sizi yüzde 100 iktidar yapacağım." dedi.

Sarıgül, Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleşen partisinin Çorum 1. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 26 Eylül'de Ankara'da büyük kongre yapacaklarını söyledi.

TDP'nin, 120 günde 70'e yakın ilde teşkilatlandığını, Çorum'da 48'inci il kongresini düzenlediklerini belirten Sarıgül, "Başkalarının yaptığı gibi tabela partisi değil, yüreklerin, vicdanın, merhametin, değişimin partisiyiz. Ankara'ya kiracı olmaya değil, ev sahibi olmaya, zaman tüketmeye değil, AK Parti'den anahtarı teslim almaya gidiyoruz." diye konuştu.

Partisinin büyük kongresinde önemli projeler açıklayacağını aktaran Sarıgül, "26 Eylül'e kadar bütün il başkanlarım, kurucularım telefonlarınızı kapatabilirsiniz, dinlenebilirsiniz. 26 Eylül'de dağı taşı yıkacağız, tozu dumana katacağız, Ankara'ya gideceğiz. 26 Eylül'de öyle projeler açıklayacağım ki her siyasi partiye mensup il başkanları Ankara'ya, 'Değişim neler yapıyor, siz niye bunları açıklamıyorsunuz' diyecek. Hiç merak etmeyin, son derece koşan bir siyasi parti yola çıktı geliyor." ifadesini kullandı.

Rütbe heyecanı olmayan bir siyasetçi olduğunu dile getiren Sarıgül, şunları kaydetti:

"Düşünce reformu yapan bir partiyiz. Biz niye parti kurduk? İhtiyaç olduğu için kurduk. Başkaları gibi 'küstük, darıldık ben parti kuruyorum' değil. Düşünce reformu yaparak kurduk. Bir yere gelelim diye değil, Türkiye'nin ihtiyacı olduğu için Türkiye Değişim Partisini kurduk. Biz reform yapan bir partiyiz. Kurucularımız, 'iki dönem partiyi iktidara taşıyamayan genel başkan görevini bırakır' diye yazdılar. Onu yazarken de herhalde bana güvendiler. Ben de söz veriyorum. İki döneme kalmadan sizi yüzde 100 iktidar yapacağım."

Sarıgül, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili, "ABD, Afganistan'da 20 yıl savaştığı Taliban'a orayı teslim etti, gitti. Ne karşılığında biliyor musunuz? Sadece yakında İran'a karşı savaşacaklar, İran'dan da buraya binlerce insanın gelmesini sağlayacaklar." iddiasında bulundu.

Mustafa Sarıgül, kongrede il başkanı seçilen Engin Erenler ve yönetimi tebrik ederek başarılar diledi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çorum'da partisinin il kongresine katıldı
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çorum'da partisinin il kongresine katıldı
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çorum'da partisinin il kongresine katıldı
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çorum'da partisinin il kongresine katıldı
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çorum'da partisinin il kongresine katıldı

Türkiye, Ankara, Eylül, Çorum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çorum'da partisinin il kongresine katıldı - Son Dakika


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