TDP Genel Başkanı Sarıgül'den "genel af" çağrısı - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül'den "genel af" çağrısı

19.04.2022 21:45

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Uyuşturucuya, teröre, kadın cinayetlerine ve çocuk suçlarına karışmamış binlerce kader mahkumu, bayram öncesi genel af beklemekte.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Uyuşturucuya, teröre, kadın cinayetlerine ve çocuk suçlarına karışmamış binlerce kader mahkumu, bayram öncesi genel af beklemekte." dedi.

İskilip'te esnafı ziyaret edip vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Sarıgül, Muhtarlar Derneği ile Esnaf Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret ettikten sonra partililerle iftarda bir araya geldi.

Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın yaklaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'mizde 325 bin kader mahkumu var, 275 bin de ne yazık ki yatacak yer var. Kader mahkumları bayram öncesi bir af bekliyor. Özellikle uyuşturucuya, teröre, kadın cinayetlerine ve çocuk suçlarına karışmamış binlerce kader mahkumu, bayram öncesi genel af beklemekte. Türkiye Değişim Partisi olarak bütün siyasi partileri göreve çağırıyoruz, mutlaka genel affı bayramdan önce çıkarmamız lazım. Kader mahkumlarını da sevindirmemizin şart olduğunu görüyorum. Bayram öncesi kardeşlik hukuku için, toplumsal barış için genel affa ihtiyaç var."

İskilip'e siyaset yapmak için gelmediğini ifade eden Sarıgül, TDP'ye gönül veren insanlarla bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Sarıgül, "Mübarek akşamda siyaset yapılmaz. TDP, kötülemek, karalamak için yollarda değil. Çare bulmak için yollardayız. Dertlere derman olmak için yollardayız." diye konuştu.

Partili yöneticilerden sabah namazında kalkıp, saat 23.00'e kadar insanlarla selamlaşmalarını isteyen Sarıgül, "Örfümüze, töremize, bayrağımıza, toprağımıza bağlı olan, inançlarımıza saygı gösteren bütün yurttaşlarımızla el ele, omuz omuza olmayı Allah bize nasip etsin." ifadelerini kullandı.

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den genel af çağrısı
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den genel af çağrısı
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den genel af çağrısı
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den genel af çağrısı
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den genel af çağrısı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül'den 'genel af' çağrısı - Son Dakika


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