TDP Genel Başkanı Sarıgül'den ittifak değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gerçek ittifakların genel seçime 4 ay kala kurulacağı değerlendirmesinde bulundu.

Bolu T Tipi Cezaevi önünde basın açıklaması yapan Sarıgül, Türkiye'de bir sosyal barışa ve kardeşlik hukukuna ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Sarıgül, "Terör suçları, çocuğa taciz, kadın şiddeti aynı zamanda uyuşturucu gibi olayların dışında Türkiye'de bir genel affa ihtiyaç var. Nedeni şu; İçeride 325 bin tane mahkum var. Kapasitemiz 275 bin yurttaşımıza göre planlanmış. O nedenle terör suçlarına bulaşmış, kadına şiddet, çocuğa taciz, uyuşturucu suçlarının dışında bir kardeşlik hukukuna, toplumsal barışa, yardımlaşmaya, dayanışmaya ihtiyaç var." diye konuştu.

Bayram öncesi çıkarılacak böylesine bir affın kardeşlik hukuku ve toplumsal barışın sağlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunacağını kaydeden Sarıgül, bütün siyasi partilerin bir araya gelerek bayram öncesi böyle bir affın çıkarılmasını istediğini söyledi.

Sarıgül, daha sonra Kent Meydanı'nda bulunan Bolu Belediyesi İftar Çadırı'nda orucunu vatandaşlarla açtı. Sarıgül, burada, ramazan ayında bütün yurttaşların tutmuş olduğu oruçları Allah'ın kabul etmesi temennisinde bulundu.

Bir gazetecinin, genel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında üçüncü bir ittifak kurulması görüşüne nasıl baktığı yönündeki soru üzerine Sarıgül, şunları söyledi:

"Bugüne kadar iktidar muhalefet partilerini ofsayta düşürdü. Bugüne kadar muhalefet partileri iktidarın kurduğu masaya oturdu. Bugüne kadar ne konuşuldu? Muhalefet ne yaptı? Kim kimle oturacak, kim kimle konuşacak, kim kimle ittifak yapacak, kimin cumhurbaşkanı adayı kim olacak. O nedenle muhalefet partileri iktidarın kurduğu tuzağa bir yıldır düştü. Bu tuzağa düşmeyen tek parti TDP. Çünkü TDP ofsayta düşmeyen tek parti."

Sarıgül, ittifak masalarının çok erken kurulduğunu da ileri sürerek, "Daha köprünün altından çok sular geçer. Siyasette her zaman iki iki daha dört etmez. O nedenle bunun daha vakti saati var. Bu zaman geldiği zaman TDP Türkiye'de demokrasi, barış ve özgürlükler için, Türkiye'mizin mutluluğu için, Türkiye'mizin içeride huzurlu, dışarıda onurlu olması için masaya oturacak. Gerçek ittifaklar seçime daha 4 ay kala kurulacak. O ittifaklar bayrağımızın ittifakı olacak. Toprağımızın ittifakı olacak. Ulusal birliğin ittifakı olacak. İnançlara saygılı laikliğin ittifakı olacak. O ittifaklarda Ahmet, Mehmet konuşulmayacak. Türkiye'nin mutluluğu konuşulacak. O ittifakta kurulacak olan o sofra sevgi sofrası olacak." şeklinde konuştu.

Açıklamasının ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Sarıgül, kentten ayrıldı.