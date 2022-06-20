TDP Genel Başkanı Sarıgül'den siyasi partilere "kira" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül'den siyasi partilere "kira" çağrısı Açıklaması

20.06.2022 13:22
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den siyasi partilere "kira" çağrısı Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bütün siyasi partileri, yarınki grup toplantılarında, iktidarı ve muhalefetiyle kira sorununa çözüm bulmaya, artan kira fiyatlarıyla ilgili çözüm önermeye davet ediyorum.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bütün siyasi partileri, yarınki grup toplantılarında, iktidarı ve muhalefetiyle kira sorununa çözüm bulmaya, artan kira fiyatlarıyla ilgili çözüm önermeye davet ediyorum." dedi.

Partisinin genel merkezinde haftalık basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, hükümetin aralık ayını beklemeden, acil olarak asgari ücreti açlık sınırının üzerine çıkarması gerektiğini savundu.

İşçi, memur ve emeklilere temmuz ayında TÜİK'in açıkladığı rakamlarla değil, çarşıdaki ve pazardaki enflasyon rakamlarına göre artış yapılmasını isteyen Mustafa Sarıgül, en düşük emekli maaşının da asgari ücret sınırına çıkarılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de ciddi bir kira sorunu olduğunu belirten Sarıgül, "Gerçekten kiralık yer tutamıyor insanlar, en ufak bir mütevazı mahallede 2 bin, 3 bin liradan kiralar başlıyor, onlar da şehrin dışında. Türkiye Değişim Partisi olarak kira ve barınma sorununu bizden başka konuşan parti yok, bizden başka çözüm üreten parti de ne yazık ki yok. Bütün siyasi partileri, yarınki grup toplantılarında, iktidarı ve muhalefetiyle kira sorununa çözüm bulmaya, artan kira fiyatlarıyla ilgili çözüm önermeye davet ediyorum." diye konuştu.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, imar planlarında iş yeri olarak ayrılan yerlerin derhal konuta dönüştürülmesi ve bu inşaatlara 24 ay içerisinde başlanmasıyla büyükşehirlerdeki konut sorununun çözüleceğini kaydetti.

Büyükşehirlere arsalar verilerek, sosyal konutların yapılması gerektiğini söyleyen Sarıgül, "TOKİ'nin görevi, Nişantaşı gibi en zengin yerde bina yapmak değil, fakire ve fukaraya sosyal konut yapmaktır." ifadelerini kullandı.

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TDP Genel Başkanı Sarıgül'den siyasi partilere 'kira' çağrısı TDP Genel Başkanı Sarıgül'den siyasi partilere 'kira' çağrısı
Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül'den siyasi partilere 'kira' çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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