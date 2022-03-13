TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması

13.03.2022 16:07
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Putin ve Biden'ın hırsı yüzünden masum siviller, çocuklar ölüyor.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Putin ve Biden'ın hırsı yüzünden masum siviller, çocuklar ölüyor. Bir ülke adeta mahvediliyor." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Sarıgül, partisince bir düğün salonunda düzenlenen "Güneydoğu Bölge Toplantısı"nda konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa değinen Sarıgül, "Amerika Başkanı Biden, Ukrayna'nın yok olması pahasına da olsa Rusya'yı çökertmek istiyor. Trump, 'Önce Amerika.' dedi. Amerika'nın güçlenmesini istedi. 'Amerika, dünyaya yeni baştan dönüyor.' diye gelen Biden, Amerika'yı dünyanın jandarması yapmak için adeta düğmeye bastı. Önündeki engel neydi Biden'ın? Rusya ve Çin. Ukrayna kurban seçildi. NATO aparat olarak kullanıldı. Putin'in hırsından yararlandılar. Putin'i adeta tahrik ettiler. Ukrayna, Rusya tarafından işgal edilmeye devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Putin ve Biden'ın hırsı yüzünden masum siviller, çocuklar ölüyor. Bir ülke adeta mahvediliyor. TDP olarak vicdanın ve dünyadaki halkların sesi olmaya devam edeceğiz. TDP hiçbir zaman dünyada silah tüccarlarının yanında olmayacak, halkımızın yanında olmaya devam edecek."

"Türkiye'yi barışa barışa büyüteceğiz"

Her işin başının kardeşlik ve barış olduğunu dile getiren Sarıgül, "Yıllarca, laiklik elden gidecek diye başörtüsü konusunda problem çıkardılar. Peki başörtüsü (yasağı) kalktı, laiklik elden gitti mi? Hiç öyle bir şey yok. Bırakın herkes inancını, geleneklerini, kültürünü özgür şekilde yaşasın, herkes mutlu olsun. Çünkü barışın olduğu yerde huzur var. Onun için TDP olarak Türkiye'yi, Allah izin verir, yurttaşlar destek verirse barışa barışa büyüteceğiz." diye konuştu.

6 muhalefet partisinin genel başkanının bir araya geldiği toplantıya ilişkin Sarıgül, "Masalar kurulmuş ittifaklar yapılıyor. Benim il ve ilçe başkanlarıma da diyorlar ki siz kiminle ittifak yapacaksınız? Değerli arkadaşlarım öncelikle ofsayta düşmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"TDP, ekmeğinin peşinden koşanların partisi"

Sarıgül, şunları kaydetti:

"Kiminle ittifak yapacağımızı size anlatıyorum. Öncelikle işsiz kardeşimle, çaresizlerle, kimsesizlerle, yoksullarla, emeklilerimizle, alın teri sahibi arkadaşlarımızla, esnafla, emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımızla, kadro bekleyenlerle ittifak yapacağız. 3600 ek göstergeyi vermediler. Kim biliyor musunuz bunlar? Binlerce sağlık çalışanımız, öğretmen arkadaşlarım var onlarla ittifak yapacağız. 24 saat görev yapan emniyet mensubu arkadaşlarımızla ittifak yapmaya devam edeceğiz. Zenginlerin, elitlerin, tuzu kuruların değil, yoksulların, vicdanlıların partisiyiz. TDP ekmeğinin peşinden koşanların partisi."

Mustafa Sarıgül daha sonra beraberindeki partililerle merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, sorun ve talepleri dinledi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması

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Mustafa Sarıgül, Diyarbakır, Türkiye, Masum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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