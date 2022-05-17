TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP lideri Aksakal'ı ziyaret etti - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP lideri Aksakal'ı ziyaret etti

17.05.2022 14:10

TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP lideri Aksakal'ı ziyaret etti Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Demokrat Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP lideri Aksakal'ı ziyaret etti

ANKARA - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Demokrat Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

TDP lideri Sarıgül, DSP Genel Merkezinde Önder Aksakal'ı ziyaret etti. Görüşme sonrası yapılan basın toplantısında Aksakal, Sarıgül'ün DSP'ye yabancı olmadığını, kendilerini ve heyetini partilerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Aksakal, ziyarette iki parti arasında ilerleyen sürece ilişkin istişare ettiklerini de sözlerine ekledi.

"Türkiye iki ittifaka mahkum değildir"

Mustafa Sarıgül ise, DSP ile görüş birliğine vardıkları konuların sayısının son derece fazla olduğunu belirtti. Bir gazetecinin iki parti arasında seçim ittifakı konusunun konuşulup konuşulmadığı sorusuna Sarıgül, "Türkiye iki ittifaka mahkum değildir. Siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği her zaman olacaktır. Bu iş birliği ve güç birliği inşallah Türkiyemiz ile ilgili çok önemli kararlar alınmasında etkili olacaktır" dedi.

"Sayın Önder Aksakal Genel Başkanımız ve Demokratik Sol Parti ile Türkiye Değişim Partisi'nin kuracağı masada işçilerimiz, emekçilerimiz, emeklilerimiz, EYT'lilerimiz, görev verilmeyen öğretmenler olacak, kuryeler olacak, garsonlar olacak" diye devam eden Sarıgül, "Bizim kuracağımız masada kim nereye seçilecek, ne zaman seçilecek, nasıl olacak gibi şahsi ve bireysel konular yer almaz" ifadelerini kullandı.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP lideri Aksakal'ı ziyaret etti
TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP lideri Aksakal'ı ziyaret etti
TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP lideri Aksakal'ı ziyaret etti
TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP lideri Aksakal'ı ziyaret etti
TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP lideri Aksakal'ı ziyaret etti
TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP lideri Aksakal'ı ziyaret etti
TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP lideri Aksakal'ı ziyaret etti
TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP lideri Aksakal'ı ziyaret etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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