ELAZIĞ TDP Genel Başkanı Sarıgül, Elazığ'da - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Elazığ'da

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 'İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışına katılmak üzere Elazığ'a geldi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Elazığ programı kapsamında, partisinin 'İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Mustafa Sarıgül, partisinin ilkelerine değinerek, "Partimiz Atatürk ilkelerine bağlı, cumhuriyetin değerlerini geliştirerek, koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı, laikliği yaşatan, üretimi destekleyen, emeği koruyan, 'hudut ve bayrak birliği' diyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin en demokratik kitle partisidir. Siyasetin dilini, yapılış şeklini değiştireceğiz. Siyasete o nezaketi, o kaliteyi, o zarafeti, o saygınlığı biz kazandıracağız. Demokrasi, uygar bir tartışma rejimidir; kavga rejimi değildir. Biz barış ve insanlık içerisinde bütün yurttaşlarımızla partimizin görüşlerini ve düşüncelerini paylaşacağız" dedi.