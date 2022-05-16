TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Engelliler Bakanlığını inşallah biz kuracağız" - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Engelliler Bakanlığını inşallah biz kuracağız"

16.05.2022 13:36
TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Engelliler Bakanlığını inşallah biz kuracağız"

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, engellilerin unutulmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek, "Türkiye Değişim Partisi iktidarında, Engelliler Bakanlığını inşallah biz kuracağız." dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, engellilerin unutulmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek, "Türkiye Değişim Partisi iktidarında, Engelliler Bakanlığını inşallah biz kuracağız." dedi.

Sarıgül, haftalık basın toplantısında, 9 Nisan'da "genel af" talebinde bulunduklarını hatırlattı.

Bütün siyasi partilere, "Gelin hep birlikte bir af çıkaralım. Adı da toplumsal barış affı olsun." çağrısını yineleyen Sarıgül, cezaevlerinden çıkacak mahkumlara psikolojik ve ekonomik destek verilmesi ayrıca iş bulmalarına ve toplumla kaynaşmalarına yardımcı olunması gerektiğini söyledi.

Engellilere ilişkin projelerinden de bahseden Sarıgül, "Engellilerin unutulmasına asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Değişim Partisi iktidarında, Engelliler Bakanlığını inşallah biz kuracağız. Engelli evladına bakan anne veya babaya emeklilik hakkını vermemiz şart." diye konuştu.

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarının düşük olduğunu dile getiren Sarıgül, bu maaşların hiç olmazsa asgari ücret düzeyine çıkarılması, kamuda yüzde 4, özel sektörde yüzde 3 olan engelli istihdam kotasının iki katına yükseltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Engelli, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Engelliler Bakanlığını inşallah biz kuracağız' - Son Dakika


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