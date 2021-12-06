TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yarın yapılacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Bizim safımız, işçi arkadaşlarımızın yanındadır. Üç sendika ne diyorsa, sosyal ekonomik konsey ne diyorsa bu çalışmalar yapılmalı." dedi.

Sarıgül, partisinin MYK toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Suriye'den, Hatay ile ilgili hadsiz ve amacını aşan bir açıklamada bulunulduğunu söyledi.

Bu konudaki üzüntüsünü dile getiren Sarıgül, " Türkiye Cumhuriyeti'mize dil uzatılmasını Türkiye Değişim Partisi olarak asla doğru bulmayız. Hele hele Hatay'a dil uzatılmasını hiçbir zaman doğru bulmayız. Şunu bütün Suriye ve bütün dünya bilsin ki Hatay, Türkiye Cumhuriyeti'nin olmazsa olmazıdır. Herkes bilsin ki Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri buradadır. Biz hiç kimsenin toprağına göz dikmeyiz, ama bizim toprağımıza göz dikenler de bilsin ki Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri her zaman onurla, gururla görevinin başındadır." diye konuştu.

Kasım ayında, Türkiye'nin dört bir yanını dolaştıklarını, bütün illerde aynı dertlerle karşılaştıklarını vurgulayan Sarıgül, "Ne 'Halimden memnunum' diyene rastladık, ne 'Ülke iyi yönetiliyor' diyeni duyduk. Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti kadrolarının yaptıkları açıklamalarla bizim gördüğümüz manzara son derece farklı. Belli ki AK Parti artık milletimizden uzaklaşmış." ifadesini kullandı.

"Sağlık çalışanı ve öğretmen maaşları ayrımcılık yapılmadan iyileştirilmeli"

Sarıgül, polis memurlarının çok ağır şartlar içinde uzun ve düzensiz mesai yaptığını belirterek, polislerin çalışma koşullarının düzeltilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının ve öğretmen maaşlarının ayrımcılık yapılmadan iyileştirilmesini isteyen Sarıgül, özel sektörde çalışan öğretmenlerin, taban ücret ve özlük haklarıyla ilgili taleplerinin de yerine getirilmesinin önemine dikkati çekti.

Asgari ücret konusunda partiler arasında ucuz ve kısır oy avcılığı yapan bir rakam rekabetine girmek istemediklerini, çocuğunun rızkını kazanmak için yollara düşen asgari ücretli vatandaşlar üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadıklarını vurgulayan Sarıgül, "Bizim safımız, işçi arkadaşlarımızın yanındadır. Üç sendika ne diyorsa, sosyal ekonomik konsey ne diyorsa bu çalışmalar yapılmalı." görüşünü paylaştı.