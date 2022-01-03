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TDP Genel Başkanı Sarıgül gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül gündemi değerlendirdi Açıklaması

03.01.2022 14:12
TDP Genel Başkanı Sarıgül gündemi değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ülkemizin bekası artık sınır ötesinde değil, sofralarımızda başlıyor.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ülkemizin bekası artık sınır ötesinde değil, sofralarımızda başlıyor. Çünkü anneler sofralarına süt koyamıyor, çocuklar ne yazık ki beslenemiyor." dedi.

Sarıgül, partisinin Genel Merkez binasındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin 2021'de Kovid-19 salgını, sel felaketleri ve orman yangınları başta olmak üzere pek çok problemle mücadele ettiğini, bugün de ekonomik problemlerle baş başa kaldığını söyleyen Sarıgül, özellikle gençlerin mutsuz ve umutsuz olduğunu kaydetti.

Gençlerin en büyük sorunlarından birisinin iş mülakatları olduğunu belirten Sarıgül, "İktidara geldiğimizde ilk işimiz söz veriyorum, mülakatı kaldırmak olacak. Kredi Yurtlar Kurumuna gençlerin borçları var. Sıfır faizle yapılandıracağız. Beyin göçünü önleyen parti biz olacağız. Kredi Yurtlar Kurumunun ismini değiştirerek Öğrenci Ağırlama Merkezi yapacağız." diye konuştu.

Yeni yılın ilk dakikalarında arka arkaya pek çok kaleme zam yapıldığını anımsatan Sarıgül, şöyle devam etti:

"Asgari ücreti 4 bin 250 lira yaptılar. Ben o gün, 'üç ay sonra asgari ücret, açlık sınırı altında kalır' dedim. Çalışanlar zamlı maaşlarını henüz almadan asgari ücret bu zamlarla eridi gitti. Her zamanki gibi kaşıkla verdiler, kepçe ile aldılar. Elektriğe, doğal gaza zam yapmak demek, iğneden ipliğe her şeye zam yapmak demektir. Ekonomiyi iyi yönetemediler. Faturaları 84 milyon vatandaşa kestiler. Fakirden alıp, zengine verdiler. Enflasyon ve döviz kurlarından emeklilerimiz, esnaflarımız, işsizlerimiz, çiftçilerimiz ve yoksullarımız etkilenmeye devam ediyor."

Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin, 2022 yılını çok ciddi ekonomik ve sosyal sorunlarla karşıladığını, sorunların parti meselesi olmaktan çıktığını ve beka meselesi haline geldiğini vurguladı.

Sarıgül, "Ülkemizin bekası artık sınır ötesinde değil, sofralarımızda başlıyor. Çünkü anneler sofralarına süt koyamıyor, çocuklar ne yazık ki beslenemiyor. Sorunlarımız öylesine ağır ki çözüm için el ve güç birliği yapmamız gerekiyor. Bütün siyasi partilere sesleniyorum. Bu ülkede 10 milyon işsiz yurttaşımız var. 'İş beğenmiyorlar, yan gelip yatıyorlar' diyerek izlemeyin bu durumu. Gelin işsizliğe bir çare bulalım. Faiz ödemek için bile ülkemiz borç alıyor. Bu borçları kuruşuna kadar ödetirler. Bunları ödemenin bir çaresini bulalım." ifadesini kullandı.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, emeklilere insan onuruna yakışır bir maaş verilmesinin, esnafa sicil affının çıkarılmasının ve sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesinin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül gündemi değerlendirdi Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül gündemi değerlendirdi Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül gündemi değerlendirdi Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül gündemi değerlendirdi Açıklaması

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Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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