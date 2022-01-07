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TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi Açıklaması

07.01.2022 16:09
TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Umutsuz olmaya, enseyi karatmaya gerek yok. TDP, ne yapacağını, nasıl yapacağını bilen, vicdanlı ve ehil kadrolardır" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Umutsuz olmaya, enseyi karatmaya gerek yok. TDP, ne yapacağını, nasıl yapacağını bilen, vicdanlı ve ehil kadrolardır" dedi.

Bursa'da bir restoranda partisinin il teşkilatıyla bir araya gelen Sarıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke olarak sorunlarının bulunduğunu ancak umutlarının da olduğunu söyledi.

Türkiye'nin zengin bir ülke olduğunu vurgulayan Sarıgül, "Umutsuz olmaya, enseyi karatmaya gerek yok. TDP, ne yapacağını, nasıl yapacağını bilen, vicdanlı ve ehil kadrolardır. TDP, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento, bağımsız yargıdan yanadır." diye konuştu.

TDP olarak iş başına gelip ülke sorunlarını çözeceklerini savunan Sarıgül, şunları dile getirdi:

"Ülkemizi hukukun üstünlüğü ve demokrasi içinde yöneteceğiz. Bizim iktidarımızda devletimiz adil olacak, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olacak. Kardeşlik hukukunu Türkiye'nin her yerinde sağlayacağız. Bizim tercihimiz bir avuç zenginden yana değil, işsizden, emekliden, esnaftan, çiftçiden, memurdan ve engelliden yana olacak. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayacağız. Bursa'daki bir fabrika sahibinin 5 yaşındaki çocuğuyla aynı fabrikadaki işçinin çocuğu aynı okula gidecek, aynı eğitimi alacak. Almanya başardı, biz de başaracağız. Köylerimizi yeniden şenlendireceğiz. Kanada, Rusya, Amerika, Meksika çiftçisi yerine kendi çiftçimizi ihya edeceğiz."

Kazakistan'da yaşanan olaylar

Programın ardından partililerle tarihi kapalı çarşıda esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelen Sarıgül, burada Kazakistan'da yaşanan olaylara ilişkin yapığı açıklamada şunları söyledi:

"Kazakistan'da yaşanan olaylar, Türkiye olarak bizleri üzmekte. Türki Cumhuriyetler içinde bir karışıklık yaratmak istiyorlar. Buna kesinlikle izin vermememiz lazım. Kazakistan'daki olayları Kazakistan halkı çıkarmıyor, oradaki İsrail, İngiltere ve ABD Türki cumhuriyetlerden elini çekerse en ufak bir problem olmaz. Türki cumhuriyetler, tekrar birliğine beraberliğine inşallah sahip çıkacaktır."

Sarıgül, kapalı çarşı ziyaretinin ardından Bursa Esnaf Sanatkarlar Odası Birliğini de ziyaret etti.

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Türkiye Değişim Partisi, Kazakistan, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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