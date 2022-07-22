TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında yapılmasını isteyen bir siyasi partiyiz." dedi.

Sarıgül, İstanbul'daki çalışma ofisinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin F16 satışında olası Yunanistan şartıyla ilgili konuşan Sarıgül, süreci yakından takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Buradan ABD'ye şöyle sesleniyorum. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kocatepe'de mücadele verirken F16'lar mı vardı? Biz Kıbrıs'ta 1974'te Beşparmak Dağları'na çıktığımız zaman F16 mı vardı? Biz mandaya karşı olduğumuzu her zaman söyledik. O nedenle ABD'nin F16 ile ilgili tutumu kabul edilebilir değildir. Bu şartlarda ABD'ye sesleniyorum, o F16'ları alın başınıza çalın. TDP olarak Amerika'nın ülkemize zorlayıcı ve dayatmacı mantığını asla kabul edemeyiz."

Sargül, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme sürecine de değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu onayı vermemiz için parlamentoda bulunan bütün muhalefet partileri bir araya gelmeli ve hükümete yetki vermeli. İki ülkenin NATO'ya girmesinin kabul edilmesini istiyorlarsa Türkiye'deki 6,5 milyon mülteci, NATO üyesi ülkelere eşit olarak dağıtılmalıdır. Elimizde çok önemli bir fırsat var. Buradan parlamentoya bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Bütün muhalefet partileri bir araya gelerek bu konuda iktidarın elini güçlendirin. 6,5 milyon mülteciyi Avrupa Birliği, NATO üyesi ülkeler eşit olarak almıyorlarsa NATO'dan çıkma kozunu dahi ortaya koyalım. Avrupa Birliği barıştan, demokrasiden, insan haklarından bahsederken, her fırsatta mültecilerden bahsederken, 6,5 milyon mülteciyi Türkiye topraklarına bırakan Avrupa Birliği kesinlikle rahat edemez. Avrupa Birliği ikili anlayışa hayır demelidir. Nasıl Ukrayna'dan gelen 4,5 milyon vatandaşa kucak açtıysa, Türkiye'deki 6,5 milyon mülteciye de mutlaka kucak açmalıdır."

Sarıgül, bütün siyasi partilere, kamu kurum ve kuruluşlarına çağrıda bulunarak, yabancı otomobil markaları yerine TOGG kullanmalarını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarında çevirmen olarak görev yapan Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab hakkındaki sözlerinin sorulması üzerine Sarıgül, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nu tanırım. Sayın Kılıçdaroğlu nezaketini, zarafetini hiçbir zaman elden bırakmaz. 'Hanım kızımız' demesi onun nezaketidir, zarafetidir. Anadolu'da, örfümüzde, töremizde, geleneklerimizde sizden daha küçük bir kızımız varsa ona yapılan saygı ve sevginin ürünüdür. Ancak orada Kılıçdaroğlu'nun söylemek istediği önemli bir husus da şudur, başbakanlar, cumhurbaşkanlarımız, devlet büyüklerimiz, kim olursa olsun bir yere giderken Dışişleri Bakanlığından mutlaka tercüman almalıdır. Bu devlet geleneklerimizde vardır. Keşke evladımız da Dışişleri Bakanlığının kadrosuna alınsa. Sayın Cumhurbaşkanının öylece danışmanlığını, tercümanlığını yapsa. Biz bunda büyük bir fayda görürüz."

"Cumhurbaşkanlığı seçimleri zamanında yapılsın"

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erken olmasından kesinlikle yana değiliz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında yapılmasını isteyen bir siyasi partiyiz. Sorumluk taşıyan bir siyasi partiyiz" diyen Sarıgül, "Çare bulmak için dolaşan bir siyasi partiyiz. Sorumluluğumuzun ne olduğunu gerçekten biliyoruz. İktidarın yaptığı hayırlı işler varsa onları takdir eden, eksik bıraktıklarına da çözüm önerilerini anlatan bir siyasi partiyiz. TDP kimseye kızdığı için, darıldığı için kurulmadı. Koltuk aramak için makam aramak için kurulmadı. Biz milletimizin ortak noktasıyız." ifadelerini kullandı.