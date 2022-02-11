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Sarıgül: "Halkımız mutlu, devletimiz güçlü olsun diye yollardayız" - Son Dakika

Sarıgül: "Halkımız mutlu, devletimiz güçlü olsun diye yollardayız"

11.02.2022 17:01

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, vatandaşların mutlu, devletin güçlü olması için yollarda olduklarını söyleyerek, "Salon siyasetine, elitlerin iktidarına, güçlülerin hegemonyasına son vermek üzere harekete geçtik." dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, vatandaşların mutlu, devletin güçlü olması için yollarda olduklarını söyleyerek, "Salon siyasetine, elitlerin iktidarına, güçlülerin hegemonyasına son vermek üzere harekete geçtik." dedi.

Denizli programı kapsamında, Bayramyeri Meydanı'nda esnafı ziyaret eden Sarıgül, daha sonra partisinin Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda düzenlenen Ege Bölge Toplantısı'na katıldı.

Türkiye'nin dört bir köşesindeki demokrat ve yurtseverlerle bir araya gelerek yola çıktıklarını anlatan Sarıgül, "Halkımız mutlu, devletimiz güçlü olsun diye yollardayız. Herkesin yapacak işi, yiyecek aşı ve başını sokacak yuvası olsun diye yollardayız. Salon siyasetine, elitlerin iktidarına, güçlülerin hegemonyasına son vermek üzere harekete geçtik. Bir yılda ülkemizin her köşesinde teşkilatlandık ve kadrolarımızı kurduk, seçimlere katılma hakkını kazandık." diye konuştu.

Siyasetin dilini değiştirerek herkesi vicdan, nezaket ve saygı çizgisinde siyaset yapmaya çağırdıklarına işaret eden Sarıgül, kendilerine ittifak ortaklarını soranlara, "İşsizlerle, evsizlerle, çaresizlerle, kimsesizlerle ve yoksullarla ittifak yapıyoruz" cevabını verdiklerini anımsattı.

Ülkenin çok zor günlerden geçtiğini, günü kurtaran politikalarla ülkenin yönetilemeyeceğini savunan Sarıgül, şöyle devam etti:

"Yeni çözümler üretmemiz, değişmemiz ve değiştirmemiz lazım. Bunları yapabilecek tek parti TDP'dir. Çünkü TDP tuzu kuruların değil yoksulların, hak arayanların, hakkını arayanların partisidir. Kapılarımızı herkese açalım, herkesi kucaklayalım, çoğalalım, cazibe merkezi olalım. Gittiğimiz yerlere oy almaya değil, selam almaya, gönül almaya gidelim. Kimseyi ötekileştirmeyelim, kimseyi ayırmayalım. Bizim partimizin dili sevgi dilidir. Bizim kavgayla işimiz olmaz. Partiyi masa başında büyütemeyiz. Sokakta ve halkın içinde olmalıyız. Siyaset halka yakın olmaktır, halkı sevmektir, halkımızın yanında ve yakınında olmanız şarttır."

Sarıgül, Türkiye'nin kurtuluşunu ekonomik milliyetçilikte gördüklerini sözlerine ekledi.

Sarıgül: Halkımız mutlu, devletimiz güçlü olsun diye yollardayız
Sarıgül: Halkımız mutlu, devletimiz güçlü olsun diye yollardayız
Sarıgül: Halkımız mutlu, devletimiz güçlü olsun diye yollardayız
Sarıgül: Halkımız mutlu, devletimiz güçlü olsun diye yollardayız
Sarıgül: Halkımız mutlu, devletimiz güçlü olsun diye yollardayız
Sarıgül: Halkımız mutlu, devletimiz güçlü olsun diye yollardayız
Sarıgül: Halkımız mutlu, devletimiz güçlü olsun diye yollardayız
Sarıgül: Halkımız mutlu, devletimiz güçlü olsun diye yollardayız

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Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Ege, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıgül: 'Halkımız mutlu, devletimiz güçlü olsun diye yollardayız' - Son Dakika


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