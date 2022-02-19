TDP Genel Başkanı Sarıgül, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Sarıgül, partisinin il başkanlığı binasının açılışında, Türkiye Değişim Partisi olarak toplumun her kesimiyle görüştüklerini söyledi.

Parti olarak kuryelerle, emeklilerle, engellilerle ve işsizlerle görüştüklerini anlatan Sarıgül, erken seçimden yana olmadıklarını ifade etti.

Sarıgül, seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini dile getirerek, "Seçim zamanı vatandaş sandığa gider, takdir ve değerlendirmesini yapar." dedi.

Tarkan'ın son şarkısı "Geççek" ile ilgili değerlendirmesi sorulan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Sanatçılar topluma mal olmuş insanlardır. Sanatçıların bir siyasi partisi olmaz. Sanatçıları siyasallaştırmayı asla doğru bulmayız. Tarkan'ın söylemiş olduğu şarkıyı siyasi partilerin hemen sahiplenmesi mantığına sempatik bakmayız. Tarkan önemli bir değerdir, dünya starıdır ama Tarkan toplumun içinden geldiği gibi şarkılarını söyler. Tarkan'ın söylediği şarkıyı A siyasi partisine, B siyasi partisine mal etmeyi, Tarkan'ın söylediği şarkıya sarılarak oradan oy avcılığı yapmayı biz kesinlikle doğru bulmuyoruz."

Konuşmaların ardından Sarıgül, partisinin il başkanlığının yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Sarıgül daha sonra, tarihi Uzun Çarşı'yı, Antakya Gazeteciler Cemiyeti'ni, İskenderun ilçesinde şehit polis memuru Abdullah Sinan Şirinoğlu'nun ailesini ziyaret etti.