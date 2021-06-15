TDP Genel Başkanı Sarıgül, Highway'i ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara seyahati sırasında Highway AVM'yi ziyaret etti.

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük otoyol dinlenme tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi önemli bir misafiri ağırladı. 17 Aralık 2020 tarihinde kurulan Türkiye Değişim Partisi'nin lideri olan Mustafa Sarıgül, İstanbul'dan Ankara'ya seyahati esnasında Highway Outlet'te mola verdi.

Bolu'nun da yakından tanıdığı ve Sarıgül'ün A takımında yer alarak yerel medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüten Maksut Beykoz ile birlikte alışveriş merkezini ziyaret eden Sarıgül, Highway'de olmaktan oldukça memnun olduğunu dile getirirken, bundan sonra da mola vermek için sık sık ziyarette bulunacağını belirtti. - BOLU